Magyar Péter kórházi adományozása nem más, mint egy látványpékség + videó

Magyar Péter igazából nem segíteni szeretne, hanem csak zavarja, hogy a digitális polgári kör találkozó miatt nem róla szólnak a hírek – vélekedett a Tisza Párt kórházi adományozási akciójáról Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár a Harcosok órája különkiadásában felhívta a figyelmet: pénteken megpróbálták elterjeszteni azt az álhírt, miszerint utasítást adott a kórházaknak, hogy ne vegyék át az adományokat.

Takács Péter egészségügyi államtitkár és Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője a Harcosok órája című műsorban (Forrás: YouTube)

Mint mondta, a Tisza Párt kapott is egy tájékoztatást, hogy mi az adományozás rendje.

– Ott vannak a kollégáink, és át fogják venni az adományokat, az egyébként szerintem jó szándékú aktivistáknak megköszönik, Magyar Péternek meg jó vergődést kívánunk, ez a helyzet – szögezte le az államtitkár.

Takács Péter méltatta az adományozást, önmagában szerinte nemes gesztus, de a magyar egészségügyet nem a kórházanként pár százezer forintos adománycsomag fogja megmenteni.

Magyar Péter látványpékséget üzemeltet, és a látványpékségben most éppen a kórházaknál sütögeti a politikai pecsenyéjét, hiszen a kórházak működtetése évente 120 milliárd forintba kerül

– fogalmazott.

Az államtitkár emlékeztetett: Magyar Péter a botrányok miatt is nehéz helyzetben van, példaként említette a Tisza-adót és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy fegyverviselési botrányát. A beszélgetésben szó volt még Takács Péter online jelenlétéről és arról is, hogy többedmagával megalapította az Egészséges Nemzetért Digitális Polgári Kört.