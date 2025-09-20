Rendkívüli

Kocsis Máté: Mi nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok

Magyar PéteregészségügyTisza PártHarcosok órájaTakács Péteradomány

Magyar Péter kórházi adományozása nem más, mint egy látványpékség + videó

Magyar Péter egy látványpékséget üzemeltet, és a látványpékségben most éppen a kórházaknál sütögeti a politikai pecsenyéjét, hiszen a kórházak működtetése évente 120 milliárd forintba kerül – vélekedett a Tisza Párt mai kórházi adományozásáról Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta: az álhírekkel ellentétben a kórházak elfogadják az adományokat, köszönettel fogadják őket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 16:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter igazából nem segíteni szeretne, hanem csak zavarja, hogy a digitális polgári kör találkozó miatt nem róla szólnak a hírek – vélekedett a Tisza Párt kórházi adományozási akciójáról Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár a Harcosok órája különkiadásában felhívta a figyelmet: pénteken megpróbálták elterjeszteni azt az álhírt, miszerint utasítást adott a kórházaknak, hogy ne vegyék át az adományokat.

Takács Péter egészségügyi államtitkár és Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője a Harcosok órája című műsorban (Forrás: Youtube)
Takács Péter egészségügyi államtitkár és Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője a Harcosok órája című műsorban (Forrás: YouTube)

Mint mondta, a Tisza Párt kapott is egy tájékoztatást, hogy mi az adományozás rendje.

– Ott vannak a kollégáink, és át fogják venni az adományokat, az egyébként szerintem jó szándékú aktivistáknak megköszönik, Magyar Péternek meg jó vergődést kívánunk, ez a helyzet – szögezte le az államtitkár.

Takács Péter méltatta az adományozást, önmagában szerinte nemes gesztus, de a magyar egészségügyet nem a kórházanként pár százezer forintos adománycsomag fogja megmenteni.

Magyar Péter látványpékséget üzemeltet, és a látványpékségben most éppen a kórházaknál sütögeti a politikai pecsenyéjét, hiszen a kórházak működtetése évente 120 milliárd forintba kerül

– fogalmazott.

Az államtitkár emlékeztetett: Magyar Péter a botrányok miatt is nehéz helyzetben van, példaként említette a Tisza-adót és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy fegyverviselési botrányát. A beszélgetésben szó volt még Takács Péter online jelenlétéről és arról is, hogy többedmagával megalapította az Egészséges Nemzetért Digitális Polgári Kört.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square DPK-találkozó

Magyar Péterrel ellentétben Varga Juditnak még van esélye arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen

DPK-találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu