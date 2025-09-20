Boros Bánk Levente : Isten mentse meg az országot attól, hogy ilyen emberi minőségű vezetője legyen, mint Magyar Péter + videó

A Fradi szurkolói közösségében megtapasztalt összetartozáshoz hasonlította a digitális polgári köröket a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója a Harcosok órája különkiadásában, amely a Papp László Sportarénából, a DPK-találkozóról jelentkezett. Boros Bánk Levente azt mondta, a Ferencváros tábora olyan közösség, ahol mindenki egy közös ügyért lelkesedik, függetlenül attól, honnan jött vagy kivel áll a lelátón.

Boros Bánk Levente a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)

– Ez a fajta közösségi élmény köszön vissza most is a digitális polgári körökben, ahol hasonszőrű emberek találnak egymásra, akár több száz kilométer távolságból is – hangsúlyozta.

Az elemző szerint a baloldal azért támadja folyamatosan a kezdeményezést, mert nem érti a nemzeti oldal működését. Úgy fogalmazott: a balliberális politikusok és újságírók mindig lájkokban mérik a támogatottságot, miközben a jobboldali közösség ereje nem ebben rejlik.

A nemzeti oldalnak van közös identitása, amely összefogja a közösséget. Az ellenzék ezzel szemben csupán ellenszerveződés: abban a pillanatban, amikor szakpolitikai kérdésekről kellene közösen gondolkodniuk, szétesnek

– mutatott rá az elemző.

Ruszin-Szendi Romulusz esetére utalva kifejtette: Magyar Péternek már rég el kellett volna határolódnia tőle, hiszen a fegyverviselés és a sorozatos botrányok nem férnek össze a politikai közélet felelősségével.

– Ez a fajta magatartás kompenzálásról árulkodik, és nagyon sokat elmond Magyar Péter személyiségéről – fogalmazott. Hozzátette: míg egyes közszereplők esetében lehet szó erősebb kifejezésekről vagy túlzó stílusról, ők nem kívánnak az ország élére állni.

Magyar Péter viszont miniszterelnök akar lenni, és az Isten mentse meg az országot attól, hogy ilyen emberi minőségű vezetője legyen

– jelentette ki Boros Bánk Levente.

Hangsúlyozta: a nemzeti oldal közösségépítése pozitív identitásra épül, amelynek célja a nemzet szolgálata. Az ellenzék ezzel szemben rombol, gyűlöletet szít, és minden erejét az Orbán-kormány elleni uszításra fordítja.

– Mi valamiért szerveződünk, ők valami ellen – zárta gondolatait az elemző.