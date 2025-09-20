Boros Bánk LeventeNézőpont IntézetMagyar Péter

Boros Bánk Levente : Isten mentse meg az országot attól, hogy ilyen emberi minőségű vezetője legyen, mint Magyar Péter + videó

A Digitális Polgári Körök első országos rendezvényén Boros Bánk Leventével beszélgetett Németh Balázs a Harcosok órája élő adásában. Szó esett a közösségi élményről, a nemzeti oldal erejéről, valamint Magyar Péter politikai szerepvállalásáról is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 13:17
Forrás: YouTube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fradi szurkolói közösségében megtapasztalt összetartozáshoz hasonlította a digitális polgári köröket a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója a Harcosok órája különkiadásában, amely a Papp László Sportarénából, a DPK-találkozóról jelentkezett. Boros Bánk Levente azt mondta, a Ferencváros tábora olyan közösség, ahol mindenki egy közös ügyért lelkesedik, függetlenül attól, honnan jött vagy kivel áll a lelátón.

Boros Bánk Levente a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)

– Ez a fajta közösségi élmény köszön vissza most is a digitális polgári körökben, ahol hasonszőrű emberek találnak egymásra, akár több száz kilométer távolságból is – hangsúlyozta.

Az elemző szerint a baloldal azért támadja folyamatosan a kezdeményezést, mert nem érti a nemzeti oldal működését. Úgy fogalmazott: a balliberális politikusok és újságírók mindig lájkokban mérik a támogatottságot, miközben a jobboldali közösség ereje nem ebben rejlik.

A nemzeti oldalnak van közös identitása, amely összefogja a közösséget. Az ellenzék ezzel szemben csupán ellenszerveződés: abban a pillanatban, amikor szakpolitikai kérdésekről kellene közösen gondolkodniuk, szétesnek

– mutatott rá az elemző.

Ruszin-Szendi Romulusz esetére utalva kifejtette: Magyar Péternek már rég el kellett volna határolódnia tőle, hiszen a fegyverviselés és a sorozatos botrányok nem férnek össze a politikai közélet felelősségével.

– Ez a fajta magatartás kompenzálásról árulkodik, és nagyon sokat elmond Magyar Péter személyiségéről – fogalmazott. Hozzátette: míg egyes közszereplők esetében lehet szó erősebb kifejezésekről vagy túlzó stílusról, ők nem kívánnak az ország élére állni.

Magyar Péter viszont miniszterelnök akar lenni, és az Isten mentse meg az országot attól, hogy ilyen emberi minőségű vezetője legyen

– jelentette ki Boros Bánk Levente.

Hangsúlyozta: a nemzeti oldal közösségépítése pozitív identitásra épül, amelynek célja a nemzet szolgálata. Az ellenzék ezzel szemben rombol, gyűlöletet szít, és minden erejét az Orbán-kormány elleni uszításra fordítja.

– Mi valamiért szerveződünk, ők valami ellen – zárta gondolatait az elemző.

Déltől élőben jelentkezett a Harcosok órája a digitális polgári körök találkozójáról.

– Nem csak politikusok, illetve ismert emberek ülhetnek be a stúdióba, hanem civil, digitális polgári kör tagok is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Németh Balázs műsorvezetője.

A Fidesz frakciójának szóvivője közölte: érdemes megkeresni az Expo területén a Harcosok órája stúdiót, ahol élőben lehet beszélgetni.

A műsor a YouTube-on és a Facebookon is követhető.

A digitális polgári körök találkozója 12 órakor kezdődött,

a színpadon Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Az elhangzottakról beszámolunk a Magyar Nemzet internetes oldalán.

Borítókép: Boros Bánk Levente és Németh Balázs a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square DPK-találkozó

Orbán Balázs: A digitális honfoglalás elkezdődött!

DPK-találkozó 18 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu