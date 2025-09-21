Orbán Viktor: Október 23-án újra találkozunk!

„Már megint egész jól nézünk ki” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök, és egy fotót is megosztott a digitális polgári körök első országos találkozójáról.

Orbán Viktor a digitális polgári körök találkozóján (Fotó: Kaiser Ákos)

Október 23-án újra találkozunk!

– tette hozzá bejegyzésében Orbán Viktor.

– Már megint egész jól nézünk ki, sőt egyre jobban, olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjük az összes konferenciatermet és sportcsarnokot – köszöntötte szombaton a kormányfő a DPK – A gyűlés résztvevőit. Hozzátette: napról napra százával és ezrével vannak többen, ezért a következő találkozás egy új békemenet lehet október 23-án.

