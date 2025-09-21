Magyar Péter megalapíthatja a Sértett Focistafeleségek DPK-t

– Terápiás napot tart Magyar Péter. Ontja a posztokat a tegnapi DPK-rendezvényről, ami szerinte senkit nem érdekelt, ennek ellenére többet foglalkozik vele, mint bármelyikünk – jelezte Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Magyar Péter nem tudja megemészteni, hogy hatalmas tömeg vett részt a digitális polgári körök találkozóján (Fotó: Fischer Zoltán)

A Fidesz frakcióvezetője rámutatott: a Tisza Párt elnökének valószínűleg tényleg nem nézett ki jól a dolog, ezért ismételgeti hisztérikusan, hogy „senkit nem érdekel, alig voltak, alig követték, senkit nem érdekel, alig voltak”.

Ha így lenne, nem cirkuszolna

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzátette: az is lehet, hogy csak simán szeretett volna ott lenni az első sorban tapsikolni, mint korábban. Kocsis Máté egy áthidaló megoldást is javasolt: Magyar Péter megalapíthatná a Sértett Focistafeleségek DPK-t, a többit majd meglátjuk.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője korábban arról számolt be: Magyar Péter tombolt, teljesen kiakadt, hogy hiába dobott be bármit, nem tudta a figyelmet elterelni a digitális polgári körök szombati gyűléséről. A Tisza vezére úgy viselkedett, mint egy hisztis gyerek. Szemrehányó, ideges kommenteket hagyott például a Telex cikke alatt. Magyar Péter kirohanásai még a saját szimpatizánsainak sem tetszettek, volt, aki „erős öngólnak” nevezte.