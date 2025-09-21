Kocsis Máté: Magyar Péter egész pályafutása egy nagy álhír

Magyar Péter ellopta az egyik szép folyónk nevét, szigeteket is álmodott hozzá, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz – mutatott rá közösségi oldalán Kocsis Máté, aki felszólalt a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóján.

Több mint tízezer ember előtt szólalt fel Kocsis Máté a DPK-találkozón (Fotó: Fischer Zoltán)

A Fidesz frakcióvezetője a budapesti Papp László Sportarénában keményen bírálta a Tisza Párt vezetőjét.

Felidézte, hogy Tarr Zoltán egy fórumon elárulta:

a Tisza valódi terve egy „izmos kis adóemelés”, amelyről a választásokig hallgatni kell.

– Mióta kiderült ez a turpisság és ez a karcsúsított méregzsák, a slimfit torreádor válságkommunikációs üzemmódra kapcsolt, és lássuk be, hogy a legnagyobb álhír mégiscsak az, hogy ő adót akar csökkenteni. Ha így lenne, akkor miért kellene titkolózni tavaszig? – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

– A helyzet az, hogy lebuktak. Ennek a csávónak az egész pályafutása egy nagy álhír – állapította meg a frakcióvezető.