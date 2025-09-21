Kocsis Máté: Magyar Péter egész pályafutása egy nagy álhír

Magyar Péter ellopta az egyik szép folyónk nevét, szigeteket is álmodott hozzá, de egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy ebből csak egy holtág lesz – mutatott rá közösségi oldalán Kocsis Máté, aki felszólalt a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozóján.
A Fidesz frakcióvezetője a budapesti Papp László Sportarénában keményen bírálta a Tisza Párt vezetőjét.
Felidézte, hogy Tarr Zoltán egy fórumon elárulta:
a Tisza valódi terve egy „izmos kis adóemelés”, amelyről a választásokig hallgatni kell.
– Mióta kiderült ez a turpisság és ez a karcsúsított méregzsák, a slimfit torreádor válságkommunikációs üzemmódra kapcsolt, és lássuk be, hogy a legnagyobb álhír mégiscsak az, hogy ő adót akar csökkenteni. Ha így lenne, akkor miért kellene titkolózni tavaszig? – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.
– A helyzet az, hogy lebuktak. Ennek a csávónak az egész pályafutása egy nagy álhír – állapította meg a frakcióvezető.