Kocsis Máté: Mi nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok

A Fidesz frakcióvezetője hívta életre a liberális álhírek elleni Zebra DPK-t, s ő kezdte a politikusi felszólalások sorát a digitális polgári körök találkozóján.

Kocsis Máté kezdte a politikusok felszólalásait a digitális polgári körök első országos találkozóján a Papp László Sportarénában. 

Kocsis Máté a DPK első offline találkozóján (Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője volt az alapítója az egyik legnagyobb polgári körnek, a liberális áhírek ellen életre hívott Zebra DPK-nak: Kocsis Máté bevezetőjében vázolta, mi vezetett a DPK megalakulásához.

– Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok – fogalmazott Kocsis Máté a DPK-találkozón. A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogyan kapta nevét a Zebra DPK. Felidézte, hogy Magyar Péter tényként állította: Orbán Viktornak zebrái vannak.

Így lett a zebrából az álhírgyártás ikonikus jelképe

– tette hozzá. Mint jelezte, közel 14 ezer tagja van a Zebra DPK-nak, aminek az oka, hogy sokaknak elege van a liberális álhírgyártásból és a primitív, személyeskedő hergelésből. 

Kocsis Máté Magyar Péterre utalva azt mondta, hogy még nem volt ilyen beteges hazudozó a magyar politikában.

A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: az elmúlt napokban a 444 azt írta, hogy Ruszin-Szendi nem viselt lőfegyvert, „csak ráncot vetett a dzsekije”, és a lapot nem zavarja, hogy elismeri: pisztollyal hirdetik a szeretetországot. Aztán felidézte: pár nap múlva egy gazdasági szakértő ugyanazon portálon arról beszélt, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint. 

A Telex relativizálta a fegyverbotrányt, mert lőfegyverrel lakossági fórumot tartani pont olyan, mint tilosban parkolni

– mutatott rá a kormánypárti politikus, aki azt is felidézte: a kamuközvélemény-kutatások világában azt írták, hogy vezet a Tisza, „Magyar Pétert már elég lenne királlyá koronázni”, akkor is, ha négy évvel ezelőtt a Horn Gábor- és Pulai-féle közvélemény-kutatók 20 százalékot tévedtek becsléseikben. 

Az ilyen álhírek és manipulációk ellen szövetkezett a Zebra DPK, ma este a balos sajtó pedig azt fogja írni, hogy besült Orbánék fegyvere, csak lézengtek a DPK-n – fogalmazott a frakcióvezető a telt házas Arénában.

Hozzátette, a baloldaliak bárkit megbélyegeznek, és akkor is hazudnak a kormánypártiakról, amikor kérdeznek. A Tisza az RTL-től kapott sajtófőnököt, ezért ne várják el, hogy függetlenként tekintsenek rájuk. Nem érdemes velük szóba állni – szögezte le Kocsis Máté.

A frakcióvezető kiemelte, hogy 

Magyar Péter az utcafórumain verbálisan lincselteti azokat, akik tőle kérdeznek és börtönnel fenyegeti azokat, akik kérdeznek a viselt dolgairól. 

Ehhez képest a kormányoldal csak finoman jelzi, hogy nem kívánnak propagandistákkal szóba állni. Mint jelezte, minél több emberre van szükség a Zebra DPK soraiba, akik harcolnak a liberális álhírek ellen.

Kocsis Máté kitért a Tisza-adóra is, amiről Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke szólta el magát, majd emlékeztetett, hogy a Tisza Párt ott akar belenyúlni a magyar rendszerbe, ahol Brüsszel is. Ha adót akarna csökkenteni a Tisza, akkor nem kellene titkolóznia jövő tavaszig, mutatott rá a frakcióvezető.

A helyzet az, hogy lebuktak

 

– tette hozzá Kocsis Máté, kiemelve:

Magyar Péternek az egész pályafutása egy nagy álhír. 

Kocsis Máté feltette a kérdést, hogy megéri-e Magyar Péterre bízni az országot.

Aligha – adott választ önmagának a frakcióvezető.

Kocsis Máté leszögezte: ha sokat dolgoznak és fellépnek a liberális propaganda álhírei ellen, akkor Magyar Péterből 2026-ban csak egy új Márki-Zay Péter lesz.

A műsorvezető, Rákay Philip kérdésére válaszolva Kocsis Máté idézte Tarr Zoltán szavait: 

először választást kell nyerni, aztán mindent lehet.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


