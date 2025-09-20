Kocsis Máté már a DPK-gyűlés helyszínén van

„Hamarosan találkozunk! Hajrá, Zebra DPK!” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Kocsis Máté vezette Zebra Digitális Polgári Kör tagjai is ott lesznek a Fidesz mai rendezvényén. A digitális polgári körök országos találkozója 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.