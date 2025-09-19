Orbán Viktor az Oroszlánkirály legismertebb dalával üzent követőinek + fotó

„Az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában. Ne hagyd ki!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a bejegyzésében az Oroszlánkirály nagysikerű rajzfilmből idézte az abban szereplő két karakter egyik szállóigéjét, amelyből egy dal is született: „Hakuna Matata”.

A posztból kiderült, a Kocsis Máté vezette Zebra Digitális Polgári Kör tagjai is ott lesznek a Fidesz holnapi rendezvényén.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, holnap a digitális polgári körök országos találkozója 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.