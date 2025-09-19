Zebra Digitális Polgári KörOrbán ViktorHakuna Matata

Orbán Viktor az Oroszlánkirály legismertebb dalával üzent követőinek + fotó

A kormányfő azt írta, az állatok új királyai a zebrák.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 13:44
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában. Ne hagyd ki!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a bejegyzésében az Oroszlánkirály nagysikerű rajzfilmből idézte az abban szereplő két karakter egyik szállóigéjét, amelyből egy dal is született: „Hakuna Matata”.

A posztból kiderült, a Kocsis Máté vezette Zebra Digitális Polgári Kör tagjai is ott lesznek a Fidesz holnapi rendezvényén. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, holnap a digitális polgári körök országos találkozója 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

