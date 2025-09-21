Magyar PéterTisza Pártöngól

Magyar Péter dühében végigkommentelte azokat a cikkeket, amik nem vele, hanem a DPK-gyűléssel foglalkoztak

„Ennél még a kamaszok is komolyabbak” – jegyezte meg Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

2025. 09. 21. 11:09
Fotó: Hatlaczki Balázs
Magyar Péter tegnap délutántól estébe hajlóan végigkommentelte a liberális portálok minden olyan cikkét, amelyek nem vele, hanem a DPK-gyűléssel foglalkoztak – jelezte Dömötör Csaba a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője rámutatott: úgy látszik, a Tisza Párt elnöke nemcsak a nyári élményszezonban tudja hozni a kamaszkori vonásait, hanem szeptember derekán is. Azzal a kiegészítéssel, hogy ennél a kamaszok azért komolyabbak – jegyezte meg.

Ez az ember állítólag miniszterelnök-jelölt lesz. Mondjuk, ezek alapján ez még mindig nehezen hihető

– emelte ki az EP-képviselő.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője korábban arról számolt be: Magyar Péter tombolt, teljesen kiakadt, hogy hiába dobott be bármit, nem tudta a figyelmet elterelni a digitális polgári körök szombati gyűléséről, a Tisza vezére úgy viselkedett, mint egy hisztis gyerek. Szemrehányó, ideges kommenteket hagyott például a Telex cikke alatt. Magyar Péter kirohanásai még a saját szimpatizánsainak sem tettszettek, volt, aki „erős öngólnak” nevezte azt.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

