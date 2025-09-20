Rendkívüli

Orbán Viktor: A következő találkozásunk egy új békemenet lesz október 23-án

Deák DánielTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát: nem tudja elviselni, ha nem róla szólnak a hírek

Kínosnak nevezte a XXI. Század Intézet vezető elemzője, ahogyan a Tisza Párt elnöke tombol amiatt, hogy még a baloldali sajtó sem vele foglalkozik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 18:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ebben a pillanatban írt az informátorom: Magyar Péter tombol, teljesen ki van akadva, hogy hiába dob be bármit, nem tudja a figyelmet elterelni a digitális polgári körök gyűléséről” – írta friss Facebook-posztjában Deák Dániel szombaton délután.

Deák Dániel (Forrás: Facebook)

A XXI. Század Intézet elemzője szerint a Tisza-vezér

úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát. A közeli csapatával őrjöng, olyanokat kiabál, hogy »valaki csináljon már valamit, b...szdmeg!«

Deák Dániel arra is emlékeztetett: Magyar Péter még ellenzéki újságírókra is ráírt, hogy ezt hogy képzelik, hogy a DPK-val foglalkoznak az ő akciói helyett.

Ahogyan arról beszámoltunk: Magyar Péter tombol, mert a dollármédiát inkább a DPK-találkozó érdekli, márpedig a Tisza Párt elnöke kiborul, ha kiszorul a címlapokról, márpedig a digitális polgári körök országos találkozója bizony, kiszorította.

Az ideges pártelnöktől már meg is kapta a beszólást a Telex. Miután kitettek egy posztot, hogy percről percre közvetítik a DPK-találkozót, Magyar Péter azonnal nekiesett a billentyűzetnek, és gunyorosan ezt írta:

„Fontos! legyen meg a 20 cikk mindenképp! Sokkal fontosabb a közpénzégetést közvetíteni, mint a vidéki kórházaknál a civilek adományozását! Nyilván ezért támogatták sok ezren a független sajtót.”

Erre a kirohanásra még az egyik szimpatizánsa is kiakadt. Ő hozzászólásában azt írta, hogy

ez egy erős öngól, sajnos, nem először. Valami tanácsadónak ki kellene kapnia a kezedből a telefont, mielőtt ostobán írogatsz sokszor. Ez nem segíti a kampányodat. 1. Ne merészeld megmondani, egy független médiumnak, hogy mivel foglalkozzon.

Ráadásul ez nem volt elég a Tisza Párt elnökének, a János-kórháznál tartott sajtótájékoztatóján a 444-et, HVG-t is kiosztotta, hogy nem vele foglalkoznak, a DPK-ról szólnak a hírek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu