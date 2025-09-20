Magyar Péter úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát: nem tudja elviselni, ha nem róla szólnak a hírek

„Ebben a pillanatban írt az informátorom: Magyar Péter tombol, teljesen ki van akadva, hogy hiába dob be bármit, nem tudja a figyelmet elterelni a digitális polgári körök gyűléséről” – írta friss Facebook-posztjában Deák Dániel szombaton délután.

Deák Dániel (Forrás: Facebook)

A XXI. Század Intézet elemzője szerint a Tisza-vezér

úgy viselkedik, mint egy hisztis gyerek, akinek elvették a játékát. A közeli csapatával őrjöng, olyanokat kiabál, hogy »valaki csináljon már valamit, b...szdmeg!«

Deák Dániel arra is emlékeztetett: Magyar Péter még ellenzéki újságírókra is ráírt, hogy ezt hogy képzelik, hogy a DPK-val foglalkoznak az ő akciói helyett.

Ahogyan arról beszámoltunk: Magyar Péter tombol, mert a dollármédiát inkább a DPK-találkozó érdekli, márpedig a Tisza Párt elnöke kiborul, ha kiszorul a címlapokról, márpedig a digitális polgári körök országos találkozója bizony, kiszorította.

Az ideges pártelnöktől már meg is kapta a beszólást a Telex. Miután kitettek egy posztot, hogy percről percre közvetítik a DPK-találkozót, Magyar Péter azonnal nekiesett a billentyűzetnek, és gunyorosan ezt írta:

„Fontos! legyen meg a 20 cikk mindenképp! Sokkal fontosabb a közpénzégetést közvetíteni, mint a vidéki kórházaknál a civilek adományozását! Nyilván ezért támogatták sok ezren a független sajtót.”

Erre a kirohanásra még az egyik szimpatizánsa is kiakadt. Ő hozzászólásában azt írta, hogy

ez egy erős öngól, sajnos, nem először. Valami tanácsadónak ki kellene kapnia a kezedből a telefont, mielőtt ostobán írogatsz sokszor. Ez nem segíti a kampányodat. 1. Ne merészeld megmondani, egy független médiumnak, hogy mivel foglalkozzon.

Ráadásul ez nem volt elég a Tisza Párt elnökének, a János-kórháznál tartott sajtótájékoztatóján a 444-et, HVG-t is kiosztotta, hogy nem vele foglalkoznak, a DPK-ról szólnak a hírek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)