Magyar Péterrel ellentétben Varga Juditnak még van esélye arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen

– Én azt gondolom, hogy jó dolgok nem fogantathatnak bűnben, a jó dolgokhoz pozitív energiák kellenek. Ez negatív energia, amit a Péter csinált – vélekedett a Harcosok órája különkiadásában Magyar Péter politikába való belépéséről egyik régi barátja, Kruchina Károly. Elmondása szerint a Tisza Párt elnökével egy 30 éves, nagyon mély barátsága volt.

Kruchina Károly és Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője a Harcosok órája című műsorban (Forrás: YouTube)

Mint mondta, Magyar Péter gyerekkora óta politikus szeretett volna lenni, még miniszterelnöki ambíciói is voltak. Ezzel szemben azt kellett neki végignézni, hogy a másik legjobb barátja, Gulyás Gergely egy ragyogó és egy tündöklő politikai karriert futott be és aztán pedig azt, hogy felesége is. – Ő pedig ott volt a háttérben és ahelyett, hogy támogatta volna a Juditot ebben a nagyon nehéz munkájában, ehelyett őt bántotta folyamatosan, alázta folyamatosan – mutatott rá, majd hozzátette: nem véletlen, hogy az irigység a fő bűnök egyike.

Ez az irigység maga alá gyűrte aztán a Péternek a személyiségét, maga alá gyűrte az etikáját, az erkölcsét és mindenét is. Hiszen azt mondhatjuk, hogy olyan politikai karrier talán még itt az emberiség történetében nem történt, amit valaki azzal kezdett, hogy a feleségét lehallgatja, aztán nyilvánosságra hozza ezt a beszélgetést, erre építve lép a nyilvánosság elé. Aztán a biztonság kedvéért még fel is jelenti a feleségét az ügyészségen.

– hangsúlyozta.

Mint mondta, Magyar Péternek az irigység volt a mozgatórugója. – Nem tudta azt elfogadni, hogy bár nagyon-nagyon értékes és komoly munkákra volt megbízva, főleg 2018 után, amikor a felesége belépett a nagypolitikába, de ő mégis politikus akart lenni. Meglátta ezt a lehetőséget a feleségén keresztül, de Magyar Péter tévedésben van: soha nem lesz Magyarország miniszterelnöke, és ezzel szemben Varga Juditnak van esélye arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen – szögezte le.