Magyar Péterrel ellentétben Varga Juditnak még van esélye arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen

– Én azt gondolom, hogy jó dolgok nem fogantathatnak bűnben, a jó dolgokhoz pozitív energiák kellenek. Ez negatív energia, amit a Péter csinált – vélekedett a Harcosok órája különkiadásában Magyar Péter politikába való belépéséről egyik régi barátja, Kruchina Károly. Elmondása szerint a Tisza Párt elnökével egy 30 éves, nagyon mély barátsága volt.
Mint mondta, Magyar Péter gyerekkora óta politikus szeretett volna lenni, még miniszterelnöki ambíciói is voltak. Ezzel szemben azt kellett neki végignézni, hogy a másik legjobb barátja, Gulyás Gergely egy ragyogó és egy tündöklő politikai karriert futott be és aztán pedig azt, hogy felesége is. – Ő pedig ott volt a háttérben és ahelyett, hogy támogatta volna a Juditot ebben a nagyon nehéz munkájában, ehelyett őt bántotta folyamatosan, alázta folyamatosan – mutatott rá, majd hozzátette: nem véletlen, hogy az irigység a fő bűnök egyike.
Ez az irigység maga alá gyűrte aztán a Péternek a személyiségét, maga alá gyűrte az etikáját, az erkölcsét és mindenét is. Hiszen azt mondhatjuk, hogy olyan politikai karrier talán még itt az emberiség történetében nem történt, amit valaki azzal kezdett, hogy a feleségét lehallgatja, aztán nyilvánosságra hozza ezt a beszélgetést, erre építve lép a nyilvánosság elé. Aztán a biztonság kedvéért még fel is jelenti a feleségét az ügyészségen.
– hangsúlyozta.
Mint mondta, Magyar Péternek az irigység volt a mozgatórugója. – Nem tudta azt elfogadni, hogy bár nagyon-nagyon értékes és komoly munkákra volt megbízva, főleg 2018 után, amikor a felesége belépett a nagypolitikába, de ő mégis politikus akart lenni. Meglátta ezt a lehetőséget a feleségén keresztül, de Magyar Péter tévedésben van: soha nem lesz Magyarország miniszterelnöke, és ezzel szemben Varga Juditnak van esélye arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen – szögezte le.