A Harcosok órája a digitális polgári körök találkozójáról jelentkezik – itt nézheti élőben + videó

A digitális polgári körök első országos találkozóján, a Papp László Sportarénában tartott Harcosok órája podcastben Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója és Németh Balázs beszélgetett a politikai közösség erősödéséről, a médiával való küzdelemről, valamint a közelgő választások tétjéről. A műsor élőben jelentkezik a találkozóról.

2025. 09. 20. 12:04
– Azt az extrém sportot űzöm, hogy megkeresem a balliberális sajtó munkatársait, és beszélgetek velük negyedórát, húsz percet. Már látom az arcukon a csalódottságot, hogy már megint velem kell beszélgetniük. Fél éve mondom nekik, hogy érjék be velem, és próbálkozzanak – mondta a Harcosok órája különkiadásában Menczer Tamás, aki a stúdióba tartva újságírókkal találkozott. Kérdezték tőle, hogy miről szól a digitális polgári körök találkozója, és emlékeztette őket, hogy a Fidesz a legsikeresebb politikai közösség Európában, de a digitális térben elindult egy átrendeződés, amire választ kell adni. Megalapították a Harcosok klubját és a digitális polgári köröket, a Harcosok klubjának már volt tábora, és most itt van a DKP-találkozó.

Ebben a közösségben már százezren vagyunk, de nem állunk meg

– jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Digitális Polgári Körök találkozója
Menczer Tamás újságírókkal beszélgetett a digitális polgári körök találkozóján (Fotó: Kaiser Ákos)

Mindig ünnep, amikor a digitális segítőket valódi találkozón is lehet köszönteni – emelte ki Menczer Tamás. Felidézte: az ellenfél csalódott, amikor rájöttek, hogy ő fog válaszolni a kérdéseikre, pedig ő minden magyar polgárt tisztel, politikai hovatartozástól függetlenül.

Az ellenzéki közvélemény-kutatások hamis képet festenek, miközben a valóságban a kormánypártiak erősödnek

– mutatott rá a kommunikációs igazgató.

A digitális tér szerepéről úgy fogalmazott: a kampányban egyre nagyobb jelentősége van az online jelenlétnek, de igyekszik odafigyelni, hogy a családdal töltött időben háttérbe szorítsa a telefont. Buda környéki digitális polgári körét már ötszáz fő erősíti, köztük ismert művészek, például Kautzky Armand és Pataky Attila, valamint közéleti szereplők is.

Menczer Tamás sajnálatosnak nevezte, hogy a baloldal politikai célokra próbálja felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját. – Ez minden határon túlmegy, az együttérzést kell kifejezni, nem politikai tőkét kovácsolni – hangsúlyozta.

A közelgő választások előtti kilátásokat úgy értékelte:

még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk.

A sportarénabeli rendezvényen több tízezer ember részvételére számítanak, a színpadon pedig többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.

– Brutálisan jó lesz érzelmileg, és úgy megyünk majd haza, hogy mindenki tovább harcol – zárta gondolatait Menczer Tamás.

Déltől élőben jelentkezik a Harcosok órája a digitális polgári körök találkozójáról.

Németh Balázs műsorvezető első vendége Dombi Rudolf magyar olimpiai és Európa-bajnok kajakozó volt, aki tagja az első számú digitális polgári körnek. Beszélgetett továbbá Boros Bánk Leventével, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatójával, Ibolya Csengével, a Fidesz-frakció szóvivőjével, a Zebra Digitális Polgári Kör alapítójával és standjának háziasszonyával, Lajkó Fannival, az Alapjogokért Központ elemzőjével, Móna Márkkal, a Mandiner újságírójával, akivel Ruszin-Szendi Romulusz lökdösődött Kötcsén, Bende Balázs kül- és belpolitikai elemzővel, Balog Gézával, a budapesti Fidelitas elnökével és Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázóval.

Digitális Polgári Körök találkozója
Digitális polgári körök találkozója a Papp László Sportarénában (Fotó: Kaiser Ákos)

– Nem csak politikusok, illetve ismert emberek ülhetnek be a stúdióba, hanem civil, digitális polgári kör tagok is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Németh Balázs.

A Fidesz frakciójának szóvivője közölte: érdemes megkeresni az Expo területén a Harcosok órája stúdiót, mert élőben lehet majd beszélgetni.

A műsor a YouTube-on és a Facebookon is követhető.

Borítókép: Menczer Tamás a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)


