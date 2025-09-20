A Harcosok órája a digitális polgári körök találkozójáról jelentkezik – itt nézheti élőben + videó

– Azt az extrém sportot űzöm, hogy megkeresem a balliberális sajtó munkatársait, és beszélgetek velük negyedórát, húsz percet. Már látom az arcukon a csalódottságot, hogy már megint velem kell beszélgetniük. Fél éve mondom nekik, hogy érjék be velem, és próbálkozzanak – mondta a Harcosok órája különkiadásában Menczer Tamás, aki a stúdióba tartva újságírókkal találkozott. Kérdezték tőle, hogy miről szól a digitális polgári körök találkozója, és emlékeztette őket, hogy a Fidesz a legsikeresebb politikai közösség Európában, de a digitális térben elindult egy átrendeződés, amire választ kell adni. Megalapították a Harcosok klubját és a digitális polgári köröket, a Harcosok klubjának már volt tábora, és most itt van a DKP-találkozó.

Ebben a közösségben már százezren vagyunk, de nem állunk meg

– jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás újságírókkal beszélgetett a digitális polgári körök találkozóján (Fotó: Kaiser Ákos)

Mindig ünnep, amikor a digitális segítőket valódi találkozón is lehet köszönteni – emelte ki Menczer Tamás. Felidézte: az ellenfél csalódott, amikor rájöttek, hogy ő fog válaszolni a kérdéseikre, pedig ő minden magyar polgárt tisztel, politikai hovatartozástól függetlenül.

Az ellenzéki közvélemény-kutatások hamis képet festenek, miközben a valóságban a kormánypártiak erősödnek

– mutatott rá a kommunikációs igazgató.

A digitális tér szerepéről úgy fogalmazott: a kampányban egyre nagyobb jelentősége van az online jelenlétnek, de igyekszik odafigyelni, hogy a családdal töltött időben háttérbe szorítsa a telefont. Buda környéki digitális polgári körét már ötszáz fő erősíti, köztük ismert művészek, például Kautzky Armand és Pataky Attila, valamint közéleti szereplők is.

Menczer Tamás sajnálatosnak nevezte, hogy a baloldal politikai célokra próbálja felhasználni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiáját. – Ez minden határon túlmegy, az együttérzést kell kifejezni, nem politikai tőkét kovácsolni – hangsúlyozta.

A közelgő választások előtti kilátásokat úgy értékelte:

még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk.

A sportarénabeli rendezvényen több tízezer ember részvételére számítanak, a színpadon pedig többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.