Orbán Viktor: Minden készen áll!

A miniszterelnök képekben mutatta meg, hogyan készülnek a szervezők a digitális polgári körök találkozójára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 9:16
Zászlókat a magasba, délután jövünk! –írta Orbán Viktor a digitális polgári körök mai találkozója előtt pár órával. A miniszterelnök szombat reggeli bejegyzésében azt írta, 

„Ma délután találkozunk. Minden, ami fontos, kiderül 16.00-tól a Papp László Sportarénában” 

 

 

A rendezvény 12 órakor kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. 

A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

 


Borítókép: Minden készen áll (Forrás: Facebook)

