Orbán Viktor: Minden készen áll!

Zászlókat a magasba, délután jövünk! –írta Orbán Viktor a digitális polgári körök mai találkozója előtt pár órával. A miniszterelnök szombat reggeli bejegyzésében azt írta,

„Ma délután találkozunk. Minden, ami fontos, kiderül 16.00-tól a Papp László Sportarénában”

A rendezvény 12 órakor kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta.