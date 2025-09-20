miniszterelnökLázár JánosPapp László SportarénábanOrbán Viktorbeszéd

Orbán Viktor: Ma délután találkozunk!

Minden készen áll a digitális polgári körök első országos találkozója előtt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 7:26
„Ma délután találkozunk. Minden, ami fontos, kiderül 16.00-tól a Papp László Sportarénában” – közölte közösségi oldalán Orbán Viktor a digitális polgári körök első országos találkozójának napján.

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Gyere el! Csatlakozz! Streameld!

A rendezvény 12 órakor kezdődik, ahol a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. 

A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.


Borítókép: Orbán Viktor készen áll (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

