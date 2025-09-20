Orbán Viktor: Ma délután találkozunk!

„Ma délután találkozunk. Minden, ami fontos, kiderül 16.00-tól a Papp László Sportarénában” – közölte közösségi oldalán Orbán Viktor a digitális polgári körök első országos találkozójának napján.

Forrás: Facebook

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott:

Gyere el! Csatlakozz! Streameld!

A rendezvény 12 órakor kezdődik, ahol a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta.