Romulusznak vége, Wellor padlóra küldte Magyar Péter főemberét

Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett ebben az ügyben. Dagad a botrány a toka tábornok körül. Természetesen a zseniális netzenész is kapott az alkalmon és egy vadonatúj dallal vitt be egy jókora jobbegyenest Romulusznak. Wellor Töltényről töltényre (Szeretetország mix) című új dala nem kíméli Magyar Péter katonai szakértőjét.