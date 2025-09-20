Romulusznak vége, Wellor padlóra küldte Magyar Péter főemberét

A zsírleszívásáról elhíresült Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt egyik főembere gyakorlatilag megbukott. Egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak.
Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett ebben az ügyben. Dagad a botrány a toka tábornok körül. Természetesen a zseniális netzenész is kapott az alkalmon és egy vadonatúj dallal vitt be egy jókora jobbegyenest Romulusznak. Wellor Töltényről töltényre (Szeretetország mix) című új dala nem kíméli Magyar Péter katonai szakértőjét.
Íme néhány sor az új nótából, kedvcsinálónak:
Inge alatt lapul
a revolvertáska
tizennyolc tölténnyel
hűséges társa
Magyar Peti szakértője
gyűjti a fegyvereket
mindent imád,
amivel ölni lehet
(...)
kedvenc pisztolya
egy príma germán Glock
ezt hordja magával
a toka tábornok
ha valaki belőle
esetleg gúnyt űz
válaszul jöhet majd
a tiszás sortűz
(...)
Romulusz,
hova bújsz?
minek a stukker?
hiába szóltak, ne k...rd el!
ha zavar a riporter,
azért ne tipord el!
pártod lejtőn halad
lábon lövöd magad
arra nem vagy jó, hogy észt ossz,
de legalább ne rám célozz!
eléggé el van borulva
ha pisztolyt visz tiszás fórumra
ezzel sztár lesz a YouTube-on
egyenruhája kényszerzubbony
Wellor új dalát itt hallgathatják meg:
A fegyvermániás Ruszin-Szendi Romulusz megkapta a magáét, nem ilyen obsitra számított, annyi bizonyos.
Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly kockázatot vet fel (Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
