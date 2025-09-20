Rendkívüli

Jön ez első DPK-találkozó, mutatjuk a teljes programot + videók

Poszt-trauma

Romulusznak vége, Wellor padlóra küldte Magyar Péter főemberét

„Kedvenc pisztolya egy príma germán Glock, ezt hordja magával a toka tábornok.”

Ruszin-Szendi RomuluszWellorkényszerzubbonytábornokMagyar Péter 2025. 09. 20. 6:04

A zsírleszívásáról elhíresült Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt egyik főembere gyakorlatilag megbukott. Egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. 

Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Képernyőkép)

Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél.  A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett ebben az ügyben. Dagad a botrány a toka tábornok körül. Természetesen a zseniális netzenész is kapott az alkalmon és egy vadonatúj dallal vitt be egy jókora jobbegyenest Romulusznak. Wellor Töltényről töltényre (Szeretetország mix) című új dala nem kíméli Magyar Péter katonai szakértőjét.

Íme néhány sor az új nótából, kedvcsinálónak:

Inge alatt lapul

a revolvertáska

tizennyolc tölténnyel

hűséges társa

Magyar Peti szakértője

gyűjti a fegyvereket

mindent imád,

amivel ölni lehet

(...)

kedvenc pisztolya

egy príma germán Glock

ezt hordja magával

a toka tábornok

ha valaki belőle

esetleg gúnyt űz

válaszul jöhet majd

a tiszás sortűz

(...)

Romulusz,

hova bújsz?

minek a stukker?

hiába szóltak, ne k...rd el!

ha zavar a riporter,

azért ne tipord el!

pártod lejtőn halad

lábon lövöd magad

arra nem vagy jó, hogy észt ossz,

de legalább ne rám célozz!

eléggé el van borulva

ha pisztolyt visz tiszás fórumra

ezzel sztár lesz a YouTube-on

egyenruhája kényszerzubbony

Wellor új dalát itt hallgathatják meg:

A fegyvermániás Ruszin-Szendi Romulusz megkapta a magáét, nem ilyen obsitra számított, annyi bizonyos.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly kockázatot vet fel (Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

