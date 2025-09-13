Rendkívüli

Itt az újabb hanganyag: a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana

Poszt-trauma

Magyar Péterre rájár a rúd, ezúttal a házi rapperét döngölte földbe a balosok rémálma

„Egy kicsit se zseni, mint Krúdy, ő a csürhe rappere: a Krúbi.”

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Ez már nem tréfa! Döbbenetes és egyben félelmetes dolgok történnek körülöttünk. Rálőttek Trumpra, megtámadták Ficót és Babist. Most pedig gyakorlatilag kivégezték Amerikában a nagy népszerűségnek örvendő jobboldali véleményvezért, a konzervatív mozgalom jeles alakját. Charlie Kirk két gyermeket hagyott árván. 

Mindeközben hazánkban Majka lőni, Krúbi akasztani akar, mint bolsevik elődjeik. Nem érzik a mondataiknak, színpadi performanszaiknak a súlyát, hiába lett botrány a gyűlöletkeltő, erőszakra buzdító viselkedésükből. Wellor nem nézhette tétlenül tovább ezeket a fenyegető eseményeket. A népszerű netzenész az asztalra csapott, kőkeményen kiosztotta Krúbit, de kapott Majka is. Gyakorlatilag a saját pályájukon mattolta a gyűlölködő rappereket Wellor, A beszari hóhér (Tényi remix) című új dalával.

Íme néhány sor kedvcsinálónak az új Wellor-nótából:

a józan ész lassan kivesz

megy a „mocskos Fidesz”

egy kicsit azért még uszít,

majd dob egy puszit

csurran, cseppen a gázsi

térdre kényszerített gádzsi

a Telex szerint minden oké

a rapzene most a barmoké

a haladó oldal uralja

Horváth Krisztián a legalja

az erőszak bőven jöhet

ezt várja a széles tömeg

most nincs libsi hiszti

nincs értelmiség, aki leinti

nem lesz letiltva

nem rebeg szempilla

a siker youtube-i

hatása földöntúli

nyomathatod, Krúbi

el se tudod kúrni

sok fiatal örül

Magyar Peti körül

Wellor igencsak kőkeményre, mondhatni betyárosra sikeredett új dalát itt hallgathatják meg:

Az erőszaknak gátat kell szabni egyszer s mindenkorra. Reméljük, hogy felfogják ezt a nagyszájú, felelőtlen Majoros és Horváth urak is, amíg még nem késő! Nem akarunk félni, nem akarjuk ezt a gyűlöletben és hazugságban fogant, Magyar Péter nevével fémjelzett szörnyű világot.

Elég volt az agresszióból! 

Wellor dala figyelmeztető és figyelemfelkeltő, az utolsó utáni órában vagyunk!

Borítókép: Az új Wellor-szám borítóképe (Forrás: YouTube.com)

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekgyilkosság

Mit tehetnénk a gyűlölködők ellen?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekIndia

Eurázsiától Eurázsiáig

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekSzlovák

A románozás baloldali örökség

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKötcse

Kötcse: a nagystratégia működik

Szájer József
idezojeleknyugalom

Jövőre is alkotmányos többség kell!

Szájer József avatarja

AHOL A LABDA LESZ – Kis különbség, kis nyugalom – nagy különbség, nagy nyugalom.

