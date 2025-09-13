Magyar Péterre rájár a rúd, ezúttal a házi rapperét döngölte földbe a balosok rémálma

Ez már nem tréfa! Döbbenetes és egyben félelmetes dolgok történnek körülöttünk. Rálőttek Trumpra, megtámadták Ficót és Babist. Most pedig gyakorlatilag kivégezték Amerikában a nagy népszerűségnek örvendő jobboldali véleményvezért, a konzervatív mozgalom jeles alakját. Charlie Kirk két gyermeket hagyott árván.
Mindeközben hazánkban Majka lőni, Krúbi akasztani akar, mint bolsevik elődjeik. Nem érzik a mondataiknak, színpadi performanszaiknak a súlyát, hiába lett botrány a gyűlöletkeltő, erőszakra buzdító viselkedésükből. Wellor nem nézhette tétlenül tovább ezeket a fenyegető eseményeket. A népszerű netzenész az asztalra csapott, kőkeményen kiosztotta Krúbit, de kapott Majka is. Gyakorlatilag a saját pályájukon mattolta a gyűlölködő rappereket Wellor, A beszari hóhér (Tényi remix) című új dalával.
Íme néhány sor kedvcsinálónak az új Wellor-nótából:
a józan ész lassan kivesz
megy a „mocskos Fidesz”
egy kicsit azért még uszít,
majd dob egy puszit
csurran, cseppen a gázsi
térdre kényszerített gádzsi
a Telex szerint minden oké
a rapzene most a barmoké
a haladó oldal uralja
Horváth Krisztián a legalja
az erőszak bőven jöhet
ezt várja a széles tömeg
most nincs libsi hiszti
nincs értelmiség, aki leinti
nem lesz letiltva
nem rebeg szempilla
a siker youtube-i
hatása földöntúli
nyomathatod, Krúbi
el se tudod kúrni
sok fiatal örül
Magyar Peti körül
Wellor igencsak kőkeményre, mondhatni betyárosra sikeredett új dalát itt hallgathatják meg:
Az erőszaknak gátat kell szabni egyszer s mindenkorra. Reméljük, hogy felfogják ezt a nagyszájú, felelőtlen Majoros és Horváth urak is, amíg még nem késő! Nem akarunk félni, nem akarjuk ezt a gyűlöletben és hazugságban fogant, Magyar Péter nevével fémjelzett szörnyű világot.
Elég volt az agresszióból!
Wellor dala figyelmeztető és figyelemfelkeltő, az utolsó utáni órában vagyunk!
Borítókép: Az új Wellor-szám borítóképe (Forrás: YouTube.com)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
