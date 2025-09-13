Magyar Péterre rájár a rúd, ezúttal a házi rapperét döngölte földbe a balosok rémálma

Íme néhány sor kedvcsinálónak az új Wellor-nótából:

a józan ész lassan kivesz

megy a „mocskos Fidesz”

egy kicsit azért még uszít,

majd dob egy puszit



csurran, cseppen a gázsi

térdre kényszerített gádzsi

a Telex szerint minden oké

a rapzene most a barmoké



a haladó oldal uralja

Horváth Krisztián a legalja



az erőszak bőven jöhet

ezt várja a széles tömeg

most nincs libsi hiszti

nincs értelmiség, aki leinti



nem lesz letiltva

nem rebeg szempilla

a siker youtube-i

hatása földöntúli

nyomathatod, Krúbi

el se tudod kúrni

sok fiatal örül

Magyar Peti körül