Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Magyar Péter hozta be a közéletbe az agressziót és a fenyegetést + videó

A Tisza Párt elnöke előtt nem volt jelen a közéletben az akasztás, a gyilkosság, a főbelövés ötlete.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 10:51
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Miután a Tisza Párt lebukott az adóemelési terveivel, Magyar Péternek nem maradt más, csak a hangoskodás, a fenyegetés és a kakaskodás. Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter előtt nem voltak jellemzők olyan hangok a közéletben, amelyek főbelövésről és akasztásról szóltak volna.

Ezt Magyar Péter hozta be, és természetesen minden jóérzésű közösségnek ezt el kell utasítania. Pécsen a legdurvább, amit én mondtam Magyar Péternek, az az volt, hogy kipukkadt a lufi, vége van kicsi. Nem fenyegettem, nem akartam fölakasztani, nem akartam lelőni, nem lökdöstem, nem csináltam semmit

– fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Harcosok órájában.

Odrobina Kristóf
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

