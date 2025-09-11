Magyar Péter hozta be a közéletbe az agressziót és a fenyegetést + videó

Miután a Tisza Párt lebukott az adóemelési terveivel, Magyar Péternek nem maradt más, csak a hangoskodás, a fenyegetés és a kakaskodás. Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter előtt nem voltak jellemzők olyan hangok a közéletben, amelyek főbelövésről és akasztásról szóltak volna.
Ezt Magyar Péter hozta be, és természetesen minden jóérzésű közösségnek ezt el kell utasítania. Pécsen a legdurvább, amit én mondtam Magyar Péternek, az az volt, hogy kipukkadt a lufi, vége van kicsi. Nem fenyegettem, nem akartam fölakasztani, nem akartam lelőni, nem lökdöstem, nem csináltam semmit
– fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Harcosok órájában.