Fodor Gábor hatalmas léket ütött Magyar Péter hajóján, erre senki sem számított

Lebukott Magyar Péter pártja. Kiderült az adóemelési tervük, nem tudják már átverni, megvezetni az embereket. A tervezett Tisza-adó padlóra küldené a magyar háztartások jelentős részét.
Az Index értesülései szerint azonban a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette, nyilvánosan a választások előtt azonban nem beszélnek róla a Tisza alelnökének elhíresült mondatai szerint.
Mindeközben számos baloldali megmondóember egymás sarkára lépve igyekszik megvédeni a Tisza Párt népnyúzó tervét. Így tett a Tisza-szigetek felkent lovagja, Kéri László, és kedves neje, Petschnig Mária Zita is. Természetesen Pottyondy Edina sem maradhatott ki a sorból, ő is Magyar Péter segítségére sietett és a pártjára állt a magyar emberekkel szemben.
Azonban a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők. Fodor Gábor a Facebook-oldalán fakadt ki Magyar Péterék tervén és megdöbbenő viselkedésén:
„Kaotikusak a Tisza Párt elképzelései az adók terén. Pár hónapja azt mondták, hogy marad a mostani rendszer, csak leviszik 9 százalékra a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot. Azt is mellé tették, hogy közben az általános forgalmi adót is mérsékelik jó néhány esetben. Több írásomban is felvetettem, hogy így akkora lukat vágnak a költségvetésbe, ami csődbe viszi Magyarországot. Most arról beszélnek a vezetőik, hogy visszaállítanák a többkulcsos szisztémát – az egykulcsos bő egy évtizeden keresztül a liberálisok követelése volt –, és az így keletkező hiány fedezetéül megjelölték az általuk újonnan bevezetni kívánt vagyonadót és a visszaszerzett(?) javak halmazát. Nos, ez így biztosan nem fog menni. Az utóbbi hetekben kapkodást lehet érzékelni a Tisza Párt körül. Pedig most már itt lenne az ideje, hogy néhány dologban rendet tegyenek, hogy világos legyen, mit akarnak képviselni. Úgy vélem, ennyivel tartoznak a szimpatizánsaiknak.”
Jó tanács Tisza-szavazóknak: ha már a kormánypártisággal aligha vádolható Fodor Gábor is kemény szavakkal bírálja Magyar Péterék ámokfutását, arra azért érdemes lenne odafigyelni.
Én szóltam.
Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)
…
