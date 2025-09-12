Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

Poszt-trauma

Fodor Gábor hatalmas léket ütött Magyar Péter hajóján, erre senki sem számított

Váratlan fejlemény.

Csépányi Balázs
Fodor Gábor, Tisza Párt, Tisza-adó, Magyar Péter, 2025. 09. 12.

Lebukott Magyar Péter pártja. Kiderült az adóemelési tervük, nem tudják már átverni, megvezetni az embereket. A tervezett Tisza-adó padlóra küldené a magyar háztartások jelentős részét.

Strasbourg, 2024. július 16.Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án.MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

Az Index értesülései szerint azonban a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette, nyilvánosan a választások előtt azonban nem beszélnek róla a Tisza alelnökének elhíresült mondatai szerint.

Mindeközben számos baloldali megmondóember egymás sarkára lépve igyekszik megvédeni a Tisza Párt népnyúzó tervét. Így tett a Tisza-szigetek felkent lovagja, Kéri László, és kedves neje, Petschnig Mária Zita is. Természetesen Pottyondy Edina sem maradhatott ki a sorból, ő is Magyar Péter segítségére sietett és a pártjára állt a magyar emberekkel szemben.

Azonban a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők. Fodor Gábor a Facebook-oldalán fakadt ki Magyar Péterék tervén és megdöbbenő viselkedésén:

„Kaotikusak a Tisza Párt elképzelései az adók terén. Pár hónapja azt mondták, hogy marad a mostani rendszer, csak leviszik 9 százalékra a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot. Azt is mellé tették, hogy közben az általános forgalmi adót is mérsékelik jó néhány esetben. Több írásomban is felvetettem, hogy így akkora lukat vágnak a költségvetésbe, ami csődbe viszi Magyarországot. Most arról beszélnek a vezetőik, hogy visszaállítanák a többkulcsos szisztémát – az egykulcsos bő egy évtizeden keresztül a liberálisok követelése volt –, és az így keletkező hiány fedezetéül megjelölték az általuk újonnan bevezetni kívánt vagyonadót és a visszaszerzett(?) javak halmazát. Nos, ez így biztosan nem fog menni. Az utóbbi hetekben kapkodást lehet érzékelni a Tisza Párt körül. Pedig most már itt lenne az ideje, hogy néhány dologban rendet tegyenek, hogy világos legyen, mit akarnak képviselni. Úgy vélem, ennyivel tartoznak a szimpatizánsaiknak.”

Jó tanács Tisza-szavazóknak: ha már a kormánypártisággal aligha vádolható Fodor Gábor is kemény szavakkal bírálja Magyar Péterék ámokfutását, arra azért érdemes lenne odafigyelni. 

Én szóltam.

Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)

Ágoston Balázs
Eurázsiától Eurázsiáig

Borbély Zsolt Attila
A románozás baloldali örökség

Huth Gergely
Kötcse: a nagystratégia működik

Novák Miklós
Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

