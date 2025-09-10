Pottyondy Edina bedöntötte Magyar Péter ördögi tervét, borult minden

A Tisza Párt elnöke arcátlanul Kötcsén tartott rendezvényt, szeretett volna szerepelni, mert narcisztikus, önző lénye nem bírta elviselni , hogy akár egy percig is másról szóljon a közbeszéd. Pedig másról szólt. Orbán Viktorról és a győzelmi tervről. Magyar Péter leszerepelt. Tarr Zoltán leleplezte az igazi tervüket, így neki a kínos magyarázkodás maradt, amit az emberek már nem vesznek be. Ahogy a miniszterelnök mondta, Gyurcsányék legalább a választás után buktak le, de Magyarék már a választás előtt földbe álltak a népnyúzó gazdasági tervükkel.

Azt, hogy mélyrepülésben van Magyar Péter és a Tisza Párt, az jelzi a legjobban, hogy az egyik leghangosabb támogatójuk, a mindig fröcsögő Pottyondy Edina még júliusban, amikor szintén elhangzott a mostani hétvégéhez hasonlóan két beszéd – akkor Orbán Tusnádon beszélt, Magyar pedig Székesfehérváron – még lelkesen a következőket írta a Facebook-oldalán:

„A Fidesz elkezdett visszafelé evezni, a Tisza meg előre. Tegnap először éreztem azt, hogy Magyar már nem kizárólag az Orbán eltakarítására és gyűlöletére koncentráló O1G-identitást szolgálja ki, illetve nem is a neres berögzültségei felől közelít, hanem elkezdett egy önálló politikai személyiséget növeszteni. Kiállt egy világos külpolitikai vízióval, ami egybeesik Magyarország ezeréves törekvésével és mindazok igényével, akik egy gyarapodó és biztonságos országban szeretnének élni.