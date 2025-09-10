Rendkívüli

Újabb hangfelvétel, további kulisszatitkokat fecsegett ki Tarr Zoltán – lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

Poszt-trauma

Pottyondy Edina bedöntötte Magyar Péter ördögi tervét, borult minden

Ezt nem láttuk jönni.

2025. 09. 10.

Politikai nagyüzem volt a hétvégén. Orbán Viktor elmondta a szokásos, ám ezúttal nyilvános kötcsei beszédét, ami most is telitalálat volt, mind a hazai vonatkozású megállapításai, mind a nemzetközi kitekintése is elgondolkodtató, izgalmas és mindenki számára érthető volt. Vele párhuzamosan Brüsszel Peti is próbálkozott egy beszéddel, ami nagyon gyengére sikerült. 

Pottyondy Edina, Magyar Péter, Orbán Viktor
Orbán Viktor beszéde most is telitalálat volt Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

A Tisza Párt elnöke arcátlanul Kötcsén tartott rendezvényt,  szeretett volna szerepelni, mert narcisztikus, önző lénye nem bírta elviselni , hogy akár egy percig is másról szóljon a közbeszéd. Pedig másról szólt. Orbán Viktorról és a győzelmi tervről. Magyar Péter leszerepelt. Tarr Zoltán leleplezte az igazi tervüket, így neki a kínos magyarázkodás maradt, amit az emberek már nem vesznek be. Ahogy a miniszterelnök mondta, Gyurcsányék legalább a választás után buktak le, de Magyarék már a választás előtt földbe álltak a népnyúzó gazdasági tervükkel.

Azt, hogy mélyrepülésben van Magyar Péter és a Tisza Párt, az jelzi a legjobban, hogy az egyik leghangosabb támogatójuk, a mindig fröcsögő Pottyondy Edina még júliusban, amikor szintén elhangzott a mostani hétvégéhez hasonlóan két beszéd – akkor Orbán Tusnádon beszélt, Magyar pedig Székesfehérváron – még lelkesen a következőket írta a Facebook-oldalán:

„A Fidesz elkezdett visszafelé evezni, a Tisza meg előre. Tegnap először éreztem azt, hogy Magyar már nem kizárólag az Orbán eltakarítására és gyűlöletére koncentráló O1G-identitást szolgálja ki, illetve nem is a neres berögzültségei felől közelít, hanem elkezdett egy önálló politikai személyiséget növeszteni. Kiállt egy világos külpolitikai vízióval, ami egybeesik Magyarország ezeréves törekvésével és mindazok igényével, akik egy gyarapodó és biztonságos országban szeretnének élni.

Mára már elillant a lelkesedés, az optimizmus és a gyalázkodás mellett mindössze Magyar Péter mentegetésére tellett tőle:

„Nem kell hozzá pszichológus- vagy politológusdiploma, mert az elmúlt hetek eseményei alapján is elég nyilvánvaló, hogy Orbán bármire képes a hatalomért. Nem számít a költségvetés, nem számít az infláció, nem számít, hogy sokszorosan cáfolt hazugságról indítanak nemzeti konzultációt. Nem számít se isten, se ember, se igazság, se valóság. Csak Putyin. Még azt is kinézem belőle, hogy a slim fit, avokádó lattés Messiásra válaszul botoxolásba kezdett. Mondom, bármire képes."

Az internet vicsorgó démona ezzel a posztjával bedöntötte Magyar Péter ördögi tervét. Mivel a Tisza Párt elnöke érezte, hogy Tarr cimborája nagyon csúnyán elárulta a valódi céljaikat, hazugságnak, fapofával mesterséges intelligenciával készült trükknek próbálta meg beállítani a Tisza-adó napvilágra kerülésének a tényét. Pottyondy azonban kétségbeesésében lihegve sietett, hogy elmondja ő is, hogy ez az egész egy nagy hazugság, egy fideszes trükk, de ezzel az átlátszó dumájával csak annyit ért el, hogy így még nyilvánvalóbb az, hogy bizony Magyarék durván meg akarják sarcolni az embereket.

Pottyondy jobban tette volna, ha hallgat, mert ez a kétségbeesett kapkodás nagyon átlátszó volt. Péter nem fog neki örülni.

Borítókép: Pottyondy Edina (Fotó: képernyőkép/YouTube)

