Poszt-trauma

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Nem tud kibújni a bőréből.

BakácsszalámitolvajcelebFarkasházy Tivadar 2025. 09. 06. 11:00

Emlékeznek még Bakács Tiborra? Egyre kevesebben, hiszen ő már nem tényező a közéletben. Legutóbb tavaly írtam róla egy Partizán-interjú kapcsán, ahol sütött belőle a sértődöttségéből fakadó mérhetetlen gyűlölet és keserűség.

Bakács
Bakács Tibor (Fotó: Képernyőkép/Youtube)

Az egykori celeb újságíró még a baloldali figurák közül is mindig a legellenszenvesebbek közül való volt, pedig valljuk be, elég nagy volt a verseny. Bakács büszkén feszített Che Guevarát ábrázoló vörös pólóban és osztotta az észt a tőle megszokott liberális felsőbbrendűséggel egy tehetségkutató zsűrijében, majd egy nagyon kínos ügybe keveredett, és lekerült a kereskedelmi tévék műsoráról. Az történt, hogy nemes egyszerűséggel elkapták az egyik bevásárlóközpontban, amint téliszalámit lopott. A régi elvtársa, Farkasházy Tivadar segítő balkezet nyújtott neki a Hócipőnél:

„Hibázott, de a vétke nem akkora súlyú, hogy emiatt megfosszuk attól, amihez igazán ért. Remek újságíró, még akkor is, ha anyagi helyzete belekergette a bűnbe. Remélem, az olvasóink is hasonlóképpen gondolkodnak, s nem fordulnak el a laptól” – nyilatkozta ekkor Farkasházy. 

De végül ő is megvált tőle. Talán nem ok nélkül. 

Most úgy látszik, ismét erőre kapott és nekiugrott a jobboldalnak. Orbán Viktor zseniális ötlete, a Digitális Polgári Körök verte ki nála a biztosítékot. Konkrétan az, hogy Szőke András csatlakozott az egyik körhöz. Ez nem tetszett a rovott múltú, szélsőbaloldali celebnek, hiszen csak a baloldal mellett lehet kiállni, a kormányoldalt csak szapulni lehet az ő módfelett píszí gondolkodása szerint.

A következőket írta a Facebook-oldalára:

„Mackók! A sors kifürkészhetetlen, vagyis az is lehet, hogy életemben még beszélek Szőke Andrással, pontosabban beszélgetünk egymással, nem hiszem, de semmi sem lehetetlen. Érdekelne engem, hogy egyetért-e a magyar szuverenitás feladásával az orosz hatalmi politika miatt? – A gazdasági életben a politikai lojalitás fontosabb az eredményességnél? – Azzal a keresztény képmutatással, amiben egy távcsöves puskás faszi vezeti a KDNP-t? – Homofóbok rendeleteket hoznak, holott tele vannak melegekkel a párton és családon belül? – Tetszenek-e neki Rákay Philip – mint a legtámogatottabb mozgóképes alkotó – filmjei? – Milyen pálinkát iszik, s mennyit?

Nekem nem Dopeman, hanem Bandi lett a vezércsicska. Puszi”

A közönséges, piti tolvaj Bakács kioktat, felelősségre von, irányt mutat? Elképesztő!

Egyszerre szállt bele Szőkébe, Semjén Zsoltba és Rákay Philipbe. Nem hiába kapta meg a remek újságíró titulust Farkasházy Tivadartól. 

Ez az ő pályája, a szemétkedés és a piszkoskodás. Ilyenformán a jellemrajzát a szalámilopás, mint olyan, csak erősítette.

Azóta sem tud kibújni a bőréből.

Borítókép: Bakács Tibor (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

