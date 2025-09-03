Sorsfordító – Dzsentrik Magyarországon + videó

Irodalma is van a dzsentrik világnak, azaz annak az elszegényedett köznemesi és kisnemesi rétegnek, akik a XIX. század közepétől kerültek hazánkban nagyon rossz helyzetbe. A kapitalizmus megjelenése után szegényedtek el ezek a főként mezőgazdaságból élő emberek, amiben a pénzvilág új törvényei és az ősiség törvényének felmondása is közrejátszott. A Sorsfordítóban Vésey Kovács László vendége Boros Imre közgazdász volt.

Ha a dzsentri fogalma szóba kerül, akkor léha, semmirekellő, pénzüket elverő nemesek jutnak az eszünkbe irodalmi és történelmi ismereteink alapján, akiknek az elszegényedés után csak a rangjuk maradt, származásuk miatt tudtak benősülni egy gazdag kapitalista családba vagy házasságot kötöttek egy gazdag özveggyel, de olyan is előfordult, ha elkártyázták mindenüket a családfők, öngyilkosságot követtek el, és nincstelen árvákat hagytak maguk után – emlékeztetett műsorvezető kollégánk.

Boros Imre közgazdász elmagyarázta, hogyan alakult ki ez a réteg. A beszélgetésbe bekerült a történelmi felfedezések kora és az, ami utána jött, de az osztrákok hazánkhoz való viszonya és a pénzintézetek megalakulása is, valamint a kapitalista rendszer több tényezője mellett sem ment el szótlanul műsorunk vendége.

Az ország három részre szakadása után nagyon sok dolog változott, a külföldi hatalmakat a bányák értékes kincsei érdekelték jobban, a mezőgazdasági területekre nem nagyon tartottak igényt. Persze a magyar főnemesi réteg nem adósodott el, mert voltak szakembereik, akik az uradalmakban kézben tartották a dolgokat. A köznemesek és a kisnemesek nem álltak ilyen szinten jól, sokan sem a gazdasághoz, sem a pénzhez nem értettek. Másrészt, amikor az ősiség törvényét felszabadították, utána mindenki eladhatta a földjét vagy jelzáloggal hitelt vehetett fel, hogy azt a boldogulására fordíthassa, így a birtokba fektetett hitelnek köszönhetően a gazdaság is felvirágzott, családja pedig az addigi megszokott életvitelét tudta folytatni. De voltak olyanok is, akik a földjükre felvett jelzáloghitelt elkártyázták, eldorbézolták, és nincstelenné váltak, csak a kutyabőr maradt.