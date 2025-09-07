idezojelek
Poszt-trauma

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Cikk kép: undefined
Magyar Péter, Katona Tamás, gazdaságpolitikai, Tisza-adó, Lengyel László, 2025. 09. 07.

Felhévizy Félix nagy munkába volt a héten, mert történt egy kis galiba a házban. Ahogy ez a régi bérházaknál lenni szokott, az egyik vízcső megadta magát, eltörött és csúnyán beáztatta az Orbán Viktor Akciócsoport főhadiszállásának számító pincehelyiséget. 

Magyar Péter, Orbán Viktor
Magyar Péter (Fotó: MW)

Nem győzték a tagok a vizet kihordani, felmosni, majd miután megszáradt a fal, lefesteni az elszíneződött falrészt. A hírlapíró is kivette a részét a feladatokból, vödörszám hordta ki a vizet, majd a festésbe is besegített, bár nem számított a legügyesebbnek a társaságból. 

Miközben haladt a munka, természetesen szóba kerültek közéleti kérdések is. Az akciócsoport Reinfrank néni vezérletével élénk politikai életet él, így magától érthető volt, hogy Magyar Péter nyári vesszőfutása és a Tisza-adó is beszédtéma volt. Arról nem is beszélve, hogy az utóbbi hetek mélyrepülése miatt egyre több balos megmondóember illette kritikával a temus messiást. Lengyel László, a Tisza Párt elnökének egyik nagy pártolója például kijelentette egy műsorban, hogy Magyar Péter nem alkalmas kormányfőnek. 

Lengyel László Tisza Párttal kapcsolatos véleményét már csak azért sem lehet félvállról venni, mert az általa vezetett Pénzügykutató Zrt. szorosan összefüggésbe hozható Magyar Péter pártjával. A cég tudományos főmunkatársa, a Tisza-szigeteknél rendszeresen előadó Petschnig Mária Zita tavaly télen például kikotyogta, hogy a Pénzügykutató különféle programokat ír a Tisza Pártnak, de a szintén Lengyel László cégének bedolgozó – és Gyurcsány Ferencet államtitkárként, valamint Államkincstár-elnökként is szolgáló – Katona Tamás is utalt arra egy HVG-interjúban, hogy a következő kormánynak készítenek gazdaságpolitikai programot.

Puzsér Róbert, aki szintén kiállt Magyar Péter mellett, még Lengyelnél is keményebben fogalmazott. 

– Azt látjuk, hogy egy nagyon jó közszereplő. Nagyon jó médiaszereplő. Nagyon jól adja elő magát. Nagyon érzi a néplelket. Nagyon érzi a kommunikációs teret. De ez még csak mind egy politika kommunikációs képesség. Neki megvan a képessége arra, hogy vezessen egy országot egy korszakon keresztül? Ezt azért nehéz elképzelni – mondta Puzsér Róbert egy videóban.

Állítólag áll a bál Magyar Péteréknél Tarr Zoltán miatt is. A Tisza Párt közösségének egy tekintélyes része szerint Tarr Zoltánnak le kell mondania, míg a másik megvédi: ennek oka, hogy az adóemelésről és a többkulcsos adóról szóló tervekkel a Tisza háttérországa teljes mértékben egyetért – tudta meg Magyar Péterék belső ügyeire rálátó forrásától Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy tudja, a két frakció most szabályosan egymásnak esett, a pártelnök pedig eközben dühös, de érdemben nem foglalkozik a problémával.

Az már csak hab volt a tortán, illetve a humor része, hogy amikor Félix fordult egyet egy adag szeméttel, a kinti nagy kukánál meglátta fejjel lefelé állítva teljesen szétázva Magyar Péter papírmasé figuráját. Megkérdezte Reinfrank nénit, hogy mi ez, mire a ház kedves hírmondója csak annyit felelt, hogy nemrég szerezte valahol ezt a figurát, be is állította a klubhelyiség egyik sarkába, hogy milyen jó poén lesz a tagoknak, de sajnos pont ott ázott be a plafon, így kénytelen volt Magyar Péter figuráját kipenderíteni a szemétre, mert szétázott. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy a papírmasé figurája, vagy maga Magyar Péter ment jobban gajra ezen a nyáron, de nagy a verseny, mert a Tisza Párt elnöke nagyon leszerepelt az utóbbi időben – gondolta magában Felhévizy, majd a Reinfrank nénitől kapott csodabalzsammal bekrémezte a csuklóját, amit nagyon csúnyán meghúzott a rendrakás közben.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: DPA/Marton Monus)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

