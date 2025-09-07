Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Miközben haladt a munka, természetesen szóba kerültek közéleti kérdések is. Az akciócsoport Reinfrank néni vezérletével élénk politikai életet él, így magától érthető volt, hogy Magyar Péter nyári vesszőfutása és a Tisza-adó is beszédtéma volt. Arról nem is beszélve, hogy az utóbbi hetek mélyrepülése miatt egyre több balos megmondóember illette kritikával a temus messiást. Lengyel László, a Tisza Párt elnökének egyik nagy pártolója például kijelentette egy műsorban, hogy Magyar Péter nem alkalmas kormányfőnek.

Lengyel László Tisza Párttal kapcsolatos véleményét már csak azért sem lehet félvállról venni, mert az általa vezetett Pénzügykutató Zrt. szorosan összefüggésbe hozható Magyar Péter pártjával. A cég tudományos főmunkatársa, a Tisza-szigeteknél rendszeresen előadó Petschnig Mária Zita tavaly télen például kikotyogta, hogy a Pénzügykutató különféle programokat ír a Tisza Pártnak, de a szintén Lengyel László cégének bedolgozó – és Gyurcsány Ferencet államtitkárként, valamint Államkincstár-elnökként is szolgáló – Katona Tamás is utalt arra egy HVG-interjúban, hogy a következő kormánynak készítenek gazdaságpolitikai programot.