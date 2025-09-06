Globál Nógrádi Györggyel – Így lehet védekezni a német gazdasági válság hatásai ellen

Jelenleg harmincmilliárd euróra rúg a német költségvetési hiány, bizonytalan a gazdasági mutatók jövője – jelentette ki Nógrádi György a műsorban. A szakértő szerint emellé hozzácsapódik még, hogy a társadalom egyre inkább megelégeli az orosz–ukrán háború okozta következményeket, de az ukrán menekülteket is. Friedrich Merz kancellár tehát nagyon nehéz helyzetben van, annál is inkább, hiszen a kétpárti kormánykoalíció alatt ismét inog a talaj.

Nagyon komoly viták vannak arról, hogy mennyi pénzt kell adni a nem dolgozóknak, mekkora pénzt kell adni a migránsoknak, de valahol spórolni is kell. A német gazdaság az utolsó negyedévben 0,2 százalékkal csökkent. Ez katasztrofális német szinten

– mutatott rá a szakértő. Nógrádi György kitért arra is, hogy komoly viták vannak Ukrajna kapcsán is, de az adók miatt is rendszeresen egymásnak esnek a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták. Az adókról ugyan a koalíciós tárgyalások során már megállapodtak, Nógrádi szerint azonban ez ma keveset ér.

„A megállapodások a történelemben általában arra vannak, hogy ne tartsák be őket”

– fogalmazott.

Védelem a gazdasági válság ellen

Ami Németország gazdaságával történik, az a többi európai országra is kihat, mivel Németország Európa motorja. A kisebb államoknak ezért különböző intézkedéseket kell bevezetniük, hogy megvédjék magukat.

Csak úgy lehet, ha az országok sok irányba nyitna. Ezt Magyarország megteszi keletre, nyugatra, északra, délre

– hívta fel a figyelmet. Úgy látta, mindenki próbál alternatívákban gondolkodni, de ez nagyon nehéz egy olyan világban, amelyik pillanatok alatt változik.