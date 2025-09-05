Pártszakadás fenyegeti a Tiszát, áll a bál Magyar Péteréknél Tarr Zoltán miatt

„Nagyon komoly, belső konfliktus alakult ki a Tiszában Tarr Zoltán botránya miatt, a párt két részre szakadt, Magyar Péter dühös, de nem foglalkozik a pártépítéssel” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője azt írta: a párt belső ügyeire rálátó forrásai elmondták, hogy a Tisza közösségének egy tekintélyes része szerint Tarr Zoltánt el kell engedni, le kell mondania, ami megoldaná azt a hitelességi problémát, amit az a kijelentése okozott, miszerint nem lesznek őszinték a kampányban.

Mint kiderült, többen már egyenesen azon dolgoznak a pártban, hogy – ahogy fogalmaztak – kicsinálják Tarr Zoltánt. „Ezek az emberek lejárató pletykákat is terjesztenek róla a párton belül, több ilyen eljutott hozzám is” – tette hozzá.

Ugyanakkor többen vannak a másik oldalon, akik továbbra is védik Tarr Zoltánt. Ennek oka, hogy az adóemelésről és a többkulcsos adóról szóló tervekkel a Tisza háttérországa teljes mértékben egyetért. Ők úgy vélik, hogy az adóemelés a helyes út

– írta.

Belharcból pártszakadás?

Az informátor szerint ez a két frakció most szabályosan egymásnak esett. „Magyar Péter eközben dühös, de érdemben nem foglalkozik a problémával. Egyáltalán nem törődik a párt működésével és építésével, csak azzal, hogy kiálljon a színpadra, és ott megtapsolják” – fogalmazott Deák Dániel, majd hozzátette: a pártelnököt ez élteti, semmi más nem érdekli.

Elmondása szerint beszélgetett az elmúlt napokban továbbá több baloldali elemzővel és háttéremberrel is, akik a kamera előtt ugyan továbbra is tolják a Tisza szekerét, de már ők is attól tartanak, hogy Magyar Péter túl hamar tetőzött.

Ahogy telik az idő, a baloldali értelmiség számára egyre világosabb, hogy ez legjobb esetben is csak egy egyszemélyes show, és a Tisza nem egy kormányképes erő. Ezt egyébként már a nyilvánosság előtt is elkezdték mondogatni – például Puzsér Róbert és Tölgyessy Péter

– zárta bejegyzését Deák Dániel.