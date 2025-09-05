Tarr Zoltán szerint Magyar Péter találta ki a Tisza-adót

– Ez az a változás, amit a Tisza Párt meglátott és Péter meglátott – szólta el magát Tarr Zoltán az etyeki beszédében arról, hogy Magyar Péter is egyetért a Tisza-adóval, sőt azt ő maga találta ki azt. A múlt héten került nyilvánosságra az a dokumentum, amiből az derült ki, hogy a Tisza Párt jelentős adóemelésre készül. Ezt később Dálnoki Áron, a párt gazdasági csoportjának vezetője is beismerte.

Magyar Péter és Tarr Zoltán. Fotó: MTI/Purger Tamás

Mint ismert, Tarr Zoltán volt az, aki nyilvánosan elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta, pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

De Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Később Tarr Zoltán nem cáfolta a Tisza Párt adóemelési terveit, amiről a Hír TV riportere kérdezte. Tarr kitért a válaszadás elől, majd elsietett a további kérdések elől. A Tisza Párt többi politikusa pedig kitérő válaszokat adott, amikor Tarr Zoltán szavairól kérdezték őket.

László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a tiszás képviselők hallgatása és menekülése mindent elárul arról, hogy a Tisza Párt nem vállalja, milyen adóemelési tervvel készülnek.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)