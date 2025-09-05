A Tisza kihátrált az áfacsökkentésből, amely a szakértők szerint is gazdasági csapda lenne

Újabb bizonyíték került elő, amelyből az látszik: a Tisza párt, kormányra kerülése esetén korábbi ígérete ellenére sem vezetne be áfacsökkentést. Erről Dálnoki Áron a Tisza gazdasági programírója beszélt, felelőtlenségnek nevezve egy ilyen lépést. A szakértő egyetért ezzel, sőt úgy fogalmazott: az áfacsökkentés gazdaságilag jelentős károkat tud okozni – írta meg az Origó.

Csupán jól hangzó ígéret volt az áfacsökkentés

A lap az újabb Tisza-megnyilvánulást idézi, amelyben maga, a párt gazdasági programírója bizonyította be, mennyire gondolhatja komolyan Magyar Péter és a Tisza a sokat emlegetett áfacsökkentést.

Az ÁFA-bevétel egy nagyon stabil bevétele a költségvetésnek, tehát az áfacsökkentéshez való hozzányúlás az egy… ha nagyon nagyokat ígérgetnénk, az elég nagy felelőtlenség lenne

– fogalmazott Dálnoki Áron a párt etyeki rendezvényén. Ez szöges ellentétben áll Magyar Péter korábbi ígéretével, amely szerint kormányra kerülve a párt a választást követően azonnal 5 százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök áfáját és lépésről lépésre az összes egészséges élelmiszer áfakulcsát.

Ez állhat a visszakozás hátterében

A Tisza egyik fő ígérete az áfacsökkentés volt, de most úgy tűnik, visszakoznának. Gazdaságpolitikai szempontból ennek hátterében az állhat, hogy

bár az áfacsökkentés társadalmi szempontból népszerű intézkedés lenne, gazdaságilag jelentős károkat tud okozni

– véli Molnár Dániel az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. Az áfa ugyanis a költségvetés egyik legfontosabb bevételi forrása, az idei év vonatkozásában közel 8300 milliárd forintos bevételt vár a költségvetés, amely a héthavi teljesülés alapján be is fog folyni – tette hozzá. Vagyis egy jelentős és számottevő áfacsökkentés a költségvetés egyensúlyát is veszélyeztetné, más, bizonytalanabb forrásból kellene beszedni az adóbevételeket – valószínűsíti Molnár Dániel, aki az Origónak további érveket is felsorolt, valamint olyan módszerekről is beszélt, amelyekkel az áfacsökkentés helyett támogatható a lakosság.

