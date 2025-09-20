Magyar PéterTisza PártHarcosok órájaVarga Judit

Sokan várják vissza Varga Juditot a közéletbe + videó

Nem szeretnék egy olyan Magyarországon felébredni, ahol mondjuk Magyar Péter a miniszterelnök – mondta Steiner Isky Annamária, a Nő Digitális Polgári Kör egyik alapítója. Steiner Attila energetikai államtitkár felesége a Harcosok órája különkiadásában arról beszélt, korábban baráti kapcsolatot ápoltak Magyar Péterrel és Varga Judittal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 15:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mi egy négyes fogat voltunk – jelentette ki Steiner Isky Annamária, a Női Digitális Polgári Kör egyik alapítója. Steiner Attila energetikai államtitkár felesége a Harcosok órája különkiadásában arról beszélt, korábban baráti kapcsolatot ápoltak Magyar Péterrel és Varga Judittal. Felidézte, közösségi oldalán korábban már írt arról, hogy amikor a Tisza Párt elnöke belépett a politikai életben, ő egy illuzionista volt. 

Varga Judit, Magyar Péter, Steiner Isky Annamária és Steiner Attila (Forrás: Facebook)
Varga Judit, Magyar Péter, Steiner Isky Annamária és Steiner Attila (Forrás: Facebook)

Hangsúlyozta: nem való neki a hatalom. Visszaemlékezése szerint Magyar Péter nagyon jó barátja volt, és volt alkalma vele dolgozni. Mint mondta, a régi jó kapcsolatuk szerint minden jót kíván neki, de 

nem szeretnék egy olyan Magyarországon felébredni, ahol mondjuk Magyar Péter a miniszterelnök.

Viszont Varga Juditot nagyon várja már vissza a közéletbe. Szerinte benne minden egyesül, ami egy „politikai amazonban jelen kell, hogy legyen: az a karakter, hogy ő nem csak muzsikál, nem csak énekel, nem csak a politikához ért, de művelt is, és mindehhez van fizikuma”.

Kellemes emlékként felidézte, Varga Judittal együtt fociztak annak idején az Európai Néppártban.

– Én egy falusi lány vagyok, és én adtam párszor gólpasszt Varga Juditnak, még az európai néppártos éveink alatt, amire végtelenül büszke vagyok – emlékezett vissza Steiner Isky Annamária.

Borítókép: Steiner Isky Annamária, a Női Digitális Polgári Kör egyik alapítója (Forrás: Youtube)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu