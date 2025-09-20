Sokan várják vissza Varga Juditot a közéletbe + videó

Mi egy négyes fogat voltunk – jelentette ki Steiner Isky Annamária, a Női Digitális Polgári Kör egyik alapítója. Steiner Attila energetikai államtitkár felesége a Harcosok órája különkiadásában arról beszélt, korábban baráti kapcsolatot ápoltak Magyar Péterrel és Varga Judittal. Felidézte, közösségi oldalán korábban már írt arról, hogy amikor a Tisza Párt elnöke belépett a politikai életben, ő egy illuzionista volt.

Varga Judit, Magyar Péter, Steiner Isky Annamária és Steiner Attila (Forrás: Facebook)

Hangsúlyozta: nem való neki a hatalom. Visszaemlékezése szerint Magyar Péter nagyon jó barátja volt, és volt alkalma vele dolgozni. Mint mondta, a régi jó kapcsolatuk szerint minden jót kíván neki, de

nem szeretnék egy olyan Magyarországon felébredni, ahol mondjuk Magyar Péter a miniszterelnök.

Viszont Varga Juditot nagyon várja már vissza a közéletbe. Szerinte benne minden egyesül, ami egy „politikai amazonban jelen kell, hogy legyen: az a karakter, hogy ő nem csak muzsikál, nem csak énekel, nem csak a politikához ért, de művelt is, és mindehhez van fizikuma”.

Kellemes emlékként felidézte, Varga Judittal együtt fociztak annak idején az Európai Néppártban.

– Én egy falusi lány vagyok, és én adtam párszor gólpasszt Varga Juditnak, még az európai néppártos éveink alatt, amire végtelenül büszke vagyok – emlékezett vissza Steiner Isky Annamária.