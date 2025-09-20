Magyar Péternek és Márki-Zay Péternek is az uszítás az első, amikor a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány haláláról írnak

Rendkívüli

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Zsolt alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, a baloldal vezérei azonnal a kormányt okolják.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 11:14
„Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról. Együttérzésemet fejezem ki az elhunyt családjának, szeretteinek, munkatársainak. 

Visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából.

 Egy tragédia kapcsán a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt" – írta közösségi oldalán Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken este közölte, hogy 

tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Zsolt, a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság vezetője.

A gyászhírre azonnal lecsapott a település polgármester, Márki-Zay Péter a tragikus hír bejelentése óta már legalább hat bejegyzésben ragozta a történteket, és mindig arra jutott, hogy a rendőrkapitány haláláról tulajdonképpen a kormány tehet.

„Ez az elkorcsosult és embertelenné vált rendszer, amely látjuk, áttapos emberi életeken, értékeken, múlton és jelenen, új és újabb áldozatokat fog szülni mindaddig, míg meg nem állítjuk” – egyebek mellett így kommentálta Márki-Zay Péter a tragikus hírt.

Márki-Zay Péterhez hasonlóan Magyar Péter is sietett megszólalni az ügyben. 

A Tisza Párt elnöke egy mondatban nyilvánított részvétet, további tizenvalahányban pedig propagandistázott és uszított.

 Szavaiból az tűnik ki, neki is fontosabb a valódi részvétnyilvánításnál az, hogy tovább hergelje szimpatizánsait.

A hódmezővásárhelyi Fidesz a közösségi oldalán a következőket írta: „Mély megrendüléssel értesültünk a városi rendőrkapitányt ért tragédiáról. Osztozunk a család gyászában. Hódmezővásárhely Szabó Zsolt személyében egy olyan embert veszített, aki a köz szolgálatára esküdött fel. Nyugodjon békében! Aki a mostani helyzetet is sárdobálásra, politikai lejárató akcióra használja fel, az mélységesen szégyellje magát.”

Nincs egyedül!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot! A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat önkéntesei a nap 24 órában rendelkezésre állnak.

