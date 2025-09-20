Magyar Péternek és Márki-Zay Péternek is az uszítás az első, amikor a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány haláláról írnak

„Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus haláláról. Együttérzésemet fejezem ki az elhunyt családjának, szeretteinek, munkatársainak.

Visszataszító, hogy egyesek politikai hasznot akarnak húzni egy személyes tragédiából.

Egy tragédia kapcsán a kegyeletet, emberi méltóságot és a gyászt kell mindenkinek szem előtt tartania, és nem a politika részévé tenni azt" – írta közösségi oldalán Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken este közölte, hogy

tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Zsolt, a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság vezetője.

A gyászhírre azonnal lecsapott a település polgármester, Márki-Zay Péter a tragikus hír bejelentése óta már legalább hat bejegyzésben ragozta a történteket, és mindig arra jutott, hogy a rendőrkapitány haláláról tulajdonképpen a kormány tehet.

„Ez az elkorcsosult és embertelenné vált rendszer, amely látjuk, áttapos emberi életeken, értékeken, múlton és jelenen, új és újabb áldozatokat fog szülni mindaddig, míg meg nem állítjuk” – egyebek mellett így kommentálta Márki-Zay Péter a tragikus hírt.

Márki-Zay Péterhez hasonlóan Magyar Péter is sietett megszólalni az ügyben.

A Tisza Párt elnöke egy mondatban nyilvánított részvétet, további tizenvalahányban pedig propagandistázott és uszított.

Szavaiból az tűnik ki, neki is fontosabb a valódi részvétnyilvánításnál az, hogy tovább hergelje szimpatizánsait.

A hódmezővásárhelyi Fidesz a közösségi oldalán a következőket írta: „Mély megrendüléssel értesültünk a városi rendőrkapitányt ért tragédiáról. Osztozunk a család gyászában. Hódmezővásárhely Szabó Zsolt személyében egy olyan embert veszített, aki a köz szolgálatára esküdött fel. Nyugodjon békében! Aki a mostani helyzetet is sárdobálásra, politikai lejárató akcióra használja fel, az mélységesen szégyellje magát.”