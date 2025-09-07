Rendkívüli

Meghalt a fiatal színésznő, Koós Boglárka

Koós Boglárkaszínésznőszínházgyászöngyilkosság

A Budaörsi Latinovits Színház közölte a szomorú hírt. Koós Boglárka kedden öngyilkosságot kísérelt meg, majd ezt követően az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálták megmenteni az életét, gépek tartották életben.

Német Dániel
2025. 09. 07. 12:24
Koós Boglárka Fotó: Kunos Attila
Miként korábban megírtuk, Koós Boglárka kedden öngyilkosságot kísérelt meg, egy barátnője talált rá, a színésznő kómába esett és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPI) küzdöttek az életéért. Most azonban, miként a Budaörsi Latinovits Színház a Facebook-oldalán közölte a hírt, a 27 éves művésznő elhunyt.

Koós Boglárka a Budaörsi Latinovits Színház tehetsége volt (Forrás: Facebook)

Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…

– olvasható a rövid bejegyzésben.

Koós Boglárka rendkívül ígéretes tehetség volt, 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon, tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba.

Ha ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelki elsősegély számot!

 

