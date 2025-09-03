Öngyilkos akart lenni egy fiatal magyar színésznő

Súlyos tragédia rázta meg a magyar művészvilágot, a Budaörsi Latinovits Színház egyik fiatal színésznője, Koós Boglárka öngyilkosságot kísérelt meg kedden – írta az Origo. A portál úgy tudja, a 27 éves színésznő felakasztotta magát az albérletében.

Forrás: Facebook

Az értesülések szerint Koós Boglárka jelenleg kómában van, életveszélyes állapotban. Jelenleg az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben (OKPI) próbálják megmenteni az életét, gépek tartják életben.

A portál megkereste a BRFK-t és az OKPI-t, azonban választ még nem kaptak.

Ígéretes karrier előtt állt a színésznő

A nagy tehetségnek számító Koós Boglárkát 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött a világot jelentő deszkákon. A 27 éves színésznő tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházba, amelynek oldalán ez áll:

A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, több előadásban játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban, valamint a Trafóban.

Nem csak a színpadon mutatta meg tehetségét, a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is játszott.

Van segítség a bajbajutottaknak

Ha ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban, vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.