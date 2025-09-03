Lázár János is megszólalt az Árpád hídi gázolásról: Gyilkosoknak tekintem őket

„Aki a közutat versenyzésre használja, aki – nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy átlépje a biztonságos közlekedés határait – kikapcsolja a jármű vezetéstámogató rendszereit vagy aki másokkal szembeni türelmetlenségből, agresszivitásból, indulatból eredően büntetőfékezéssel, akadályozással, a követési távolság meg nem tartásával veszélyeztet másokat, az a többi közlekedő életére tör” – írta Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter jelezte: nem tudja ezt másként látni.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Az ilyen ember kezében a jármű fegyver, ami emberi életek kioltására alkalmas. Ezért tekintem gyilkosságnak az Árpád hídi gázolást

– hangsúlyozta a miniszter.

Az elmúlt másfél évben páratlanul széles körű együttműködésben, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt készítették el az új KRESZ tervezetét. Mintegy hetven szervezet és több mint száz szakértő bevonásával, hat munkacsoportban, hét széles körű workshop és több száz szakértői egyeztetés keretében több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztak fel – ismertette Lázár János.

A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják, így a jogosítványhoz jutás feltételeit is. Az orvosi, testi-szellemi alkalmasság vagy az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok hatékonyságáról a Semmelweis Egyetem szakértői támogatását kérték. Egy orvosszakmai munkacsoport felülvizsgálta a gépjárművezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának módszertani elemeit, és fejlesztési javaslatokat dolgozott ki – részletezte a miniszter. Majd leszögezte: abban tehát, hogy szükséges-e pszichológiai vizsgálat, szakértők véleményét kérik ki. A munka még zajlik, az ő véleménye pedig ismert – tette hozzá.

Ahhoz azonban, hogy a magyar utakon végre elérjünk egy szemléletbeli rendszerváltást, első lépésként jó lenne belátni: a közlekedési szabályok átlépésével senki sem (csak) a saját életét veszélyezteti

– hangsúlyozta Lázár János.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, 2023. július 1-jén, hajnali két óra környékén az Árpád hídon két nagy teljesítményű autó versenyezhetett egymással, amikor egyikük 140-150 kilométeres sebességgel haladva elvesztette az uralmát a negyvenmilliós Mercedese felett, amely fékezés nélkül nekivágódott a járdát védő szalagkorlátnak, átszakította azt, és letépte egy arra haladó kerékpáros mindkét lábát. A 26 éves kerékpáros a kórházba szállítás közben meghalt.