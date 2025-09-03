Árpád hídLázár JánosKRESZ

Lázár János is megszólalt az Árpád hídi gázolásról: Gyilkosoknak tekintem őket

A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják az eset miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 18:46
Budapest, 2023. július 1. Összeroncsolódott kerékpár az Árpád hídon 2023. július 1-jén. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó elütött egy kerékpárost, majd összeütközött egy másik autóval. A balesetben többen megsérültek, egy férfi a kórhá
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Aki a közutat versenyzésre használja, aki – nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy átlépje a biztonságos közlekedés határait – kikapcsolja a jármű vezetéstámogató rendszereit vagy aki másokkal szembeni türelmetlenségből, agresszivitásból, indulatból eredően büntetőfékezéssel, akadályozással, a követési távolság meg nem tartásával veszélyeztet másokat, az a többi közlekedő életére tör” – írta Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter jelezte: nem tudja ezt másként látni.

Budapest, 2023. július 1. Összeroncsolódott kerékpár az Árpád hídon 2023. július 1-jén. Eddig tisztázatlan körülmények között egy személyautó elütött egy kerékpárost, majd összeütközött egy másik autóval. A balesetben többen megsérültek, egy férfi a kórházban meghalt. MTI/Mihádák Zoltán
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

 

 

Az ilyen ember kezében a jármű fegyver, ami emberi életek kioltására alkalmas. Ezért tekintem gyilkosságnak az Árpád hídi gázolást

– hangsúlyozta a miniszter.

Az elmúlt másfél évben páratlanul széles körű együttműködésben, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt készítették el az új KRESZ tervezetét. Mintegy hetven szervezet és több mint száz szakértő bevonásával, hat munkacsoportban, hét széles körű workshop és több száz szakértői egyeztetés keretében több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztak fel – ismertette Lázár János.

A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják, így a jogosítványhoz jutás feltételeit is. Az orvosi, testi-szellemi alkalmasság vagy az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok hatékonyságáról a Semmelweis Egyetem szakértői támogatását kérték. Egy orvosszakmai munkacsoport felülvizsgálta a gépjárművezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának módszertani elemeit, és fejlesztési javaslatokat dolgozott ki – részletezte a miniszter. Majd leszögezte: abban tehát, hogy szükséges-e pszichológiai vizsgálat, szakértők véleményét kérik ki. A munka még zajlik, az ő véleménye pedig ismert – tette hozzá.

Ahhoz azonban, hogy a magyar utakon végre elérjünk egy szemléletbeli rendszerváltást, első lépésként jó lenne belátni: a közlekedési szabályok átlépésével senki sem (csak) a saját életét veszélyezteti

– hangsúlyozta Lázár János.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, 2023. július 1-jén, hajnali két óra környékén az Árpád hídon két nagy teljesítményű autó versenyezhetett egymással, amikor egyikük 140-150 kilométeres sebességgel haladva elvesztette az uralmát a negyvenmilliós Mercedese felett, amely fékezés nélkül nekivágódott a járdát védő szalagkorlátnak, átszakította azt, és letépte egy arra haladó kerékpáros mindkét lábát. A 26 éves kerékpáros a kórházba szállítás közben meghalt. 

A Mercedes az ütközés után visszacsapódva egy BMW-nek vágódott, mindkét autó 150 méterrel arrébb állt meg, az egyikük fejen állva, a másik az oldalán csúszva. A két autóvezetőt a tűzoltók vágták ki feszítő-vágó berendezéssel a járművükből, mindkettejüket kórházba szállították súlyos sérülésekkel. 

Az esettel kapcsolatban a közelmúltban megszólalt Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke is, aki szerint az Árpád hídon annak idején halált okozó közúti veszélyeztetés történt, az ügyészi indítványban viszont gondatlanságból elkövetett, halálos kimenetelű közúti baleset okozására utalnak, amit szerinte a bíróságnak meg kellene változtatnia. 

 

 

Borítókép: Az ütközésben összeroncsolódott személygépkocsik az Árpád hídon 2023. július 1-jén (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu