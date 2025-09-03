Árpád hídi gázolás: felháborítónak tartja a vádiratot a Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke

„Némi értetlenkedéssel olvasom a tudósításokat arról, hogy első alkalommal álltak bíróság elé az Árpád hídon több mint két évvel ezelőtt történt halálos gázolás elkövetői” – írta közösségi oldalán Schneller Domonkos. A Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke úgy véli, az ügyészség megállapítása téves, a bíróságnak pedig lépnie kell.

Álláspotja szerint hiába van egyre több fedélzeti kamera, mégsem indulnak elegendő számban olyan eljárások, amelyeknek tényleges, látható eredménye is lesz.

„Egyrészt nincs kevesebb ön-, és közveszélyes őrült az utakon. Másrészt ha esetleg el is indulnak, felfoghatatlanul hosszan húzódnak – mint itt, az Árpád hídi gázoló esetében, akinek már réges-régen ülnie kellene valami sötét és hűvös, biztonságos helyen. Harmadrészt pedig a kiszabott büntetések igen enyhék” – vélekedett.

„Az Árpád hídi gyilkos esete mindhárom fenti állításra jó példa – feltéve, ha az eljáró bíró hagyja, hogy az ügyészség által elgondolt mederben folyjon le az eljárás. Én ugyanis a magam részéről egyáltalán nem értem az ügyész indítványát. Sőt igazából felháborítónak tartom” – fűzte hozzá.

Schneller szerint az Árpád hídon annak idején halált okozó közúti veszélyeztetés történt az ügyészi indítványban viszont gondatlanságból elkövetett, halálos kimenetelű közúti baleset okozására utalnak, amit szerinte a bíróságnak meg kellene változtatnia.

A kerékpárosnak esélye sem volt az Árpád hídi gázolást túlélni (Forrás: Facebook)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, kedden előkészítő ülést tartott a Pesti Központi Kerületi Bíróság az úgynevezett Árpád hídi gázolás miatt indult büntetőügyben, amelyben az elsőrendű terheltet halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, a másodrendűt pedig közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az ügyészség. A Fővárosi Törvényszék közlése szerint a terheltek között 2023. július 1-jén hajnalban egy spontán közúti gyorsulási verseny alakult ki, amely során mindkét vádlott a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekedett az Árpád hídon. Az elsőrendű terhelt a haladási irány korrigálása közben elvesztette az uralmát az autója felett, majd a szalag- és csőkorlátot átszakítva felhajtott a kerékpárútra, ahol nekiütközött egy kerékpárosnak, aki a baleset következtében, a kórházba szállítását követően életét vesztette.