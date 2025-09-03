Melegrekord szeptemberben: a sok éves átlagnál nyolc fokkal magasabb a hőmérséklet

Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap a szerdán, a HungaroMet tájékoztatása szerint a kedden érkező hidegfrontból nem sok marad szerdára: reggel még elszórtan, majd csak kevés helyen, egyre inkább az ország keleti felén fordulhat elő zápor, zivatar. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.

Szerdán a hidegfront feloszlik, csak elvétve eshet az eső (Forrás: HungaroMet)

Ősz ide vagy oda, a nyár kitart

A következő napokban az átlaghőmérséklet felett alakul az időjárás, és továbbra is 30 fok körüli értékeket mérhetünk majd.

A legmelegebb a délkeleti tájakon lesz, itt 30 fok fölötti értékek is lehetnek, pénteken már 34 fokot is mutathat a hőmérő.

A meteorológusok közölték, ez a sok éves átlagnál 8-9 fokkal magasabb átlaghőmérsékletet jelent.

Pénteken egy hidegfront érkezik hazánk fölé, ám országos eső egészen biztos, hogy nem lesz, csak az északnyugati tájakon jöhet némi csapadék. A hőmérséklet is csupán néhány fokkal esik majd vissza, de marad a nyári idő a folytatásban is.