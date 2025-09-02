Új részletek Hanna meggyilkolásáról – amit a rendőrség nem hozott nyilvánosságra + videó

Hanna édesanyja hétfő reggel munkába ment, a kislányt pedig nevelőapjára, J. Dávidra bízta. A helyiek szerint délelőtt még látták a férfit, ahogy a babakocsiban tolja Hannát, de később már csak az üres babakocsival tűnt fel. Az édesanya azonnal riasztotta a rendőrséget, de J. Dávid is eltűnt. A Hír TV forrásai szerint a faluban már régóta pletykáltak a férfi droghasználatáról, és sokan gyanították, hogy valami szörnyűség történt. A rendőrség, polgárőrök, kutyás mentők és civilek azonnal keresésbe kezdtek, drónokkal és keresőkutyákkal kutatva a környéket – számol be a Hír TV.

Hétfő késő este érkezett a tragikus hír: Hanna holttestét egy szemétdombon, egy kereszt mellett, rongyokba csavarva találták meg, alig 200 méterre a család házától. Egy keresésben részt vevő édesanya a Borsnak elmondta: „A lányommal többször elmentünk a hely mellett, de semmit nem vettünk észre. Nem hittük, hogy ilyen közel van a pici kislány.” A Hír TV exkluzív információi szerint a rendőrség a helyszínen olyan nyomokat talált, amelyek egyértelműen a nevelőapára utalnak, és a kislány testén látható sérülések is szándékos bűntényre utalnak.

Botokkal és machetékkel keresték J. Dávidot a falubeliek

A falu lakói nem tétlenkedtek: botokkal és machetékkel felszerelkezve kutatták J. Dávidot, akit a helyiek drogos múltja miatt régóta veszélyesnek tartottak. A rendőrség hajtóvadászata kedd délelőtt ért véget, amikor a Hírös Kommandó egy elhagyatott házban elfogta a 24 éves férfit, alig 200 méterre a bűntény helyszínétől. A Hír TV forrásai szerint a saját apja adta fel a rendőröknek, miután a falu haragja egyre nőtt. A helyiek dühe kirobbanó volt: „Szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg, különben már nem élnél!” – kiabálták, miközben a kommandósok elvezették J. Dávidot és állítólagos szeretőjét, akit szintén őrizetbe vettek. A rendőrség emberölés gyanújával kezdeményezte a férfi letartóztatását.

A kábítószer is szerepet játszhatott

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos keddi Facebook-bejegyzésében exkluzív támpontot adott: a kábítószer valószínűleg kulcsszerepet játszott a tragédiában. „A drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz vezet és ártatlan életeket követel” – írta, hozzátéve, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekért életfogytiglan járhat. A Hír TV forrásai szerint J. Dávid régóta kábítószerfüggő, és a faluban terjedő pletykák szerint a gyilkosság napján is kábítószer hatása alatt állhatott. Ez magyarázhatja a bűntény brutalitását és azt, hogy a férfi miért rejtette el a kislány holttestét ilyen kegyetlen módon.