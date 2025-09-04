Orbán Viktor a miskei gyerekgyilkosságról: Ilyen tragédia nem fordulhatna elő!

Minden létező eszközzel fel kell lépni a droghasználók és terjesztők ellen, szögezte le Orbán Viktor a közösségi oldalán a miskei 22 hónapos kislány meggyilkolása kapcsán. A kormányfő szerint

ilyen tragédia nem fordulhatna elő.

Orbán Viktor Lázár János videóját osztotta meg, a közlekedési és építési miniszter azt mondta a tragédia kapcsán, hogy a legkeményebben kell büntetni az elkövetőt.

Most azonban az is bebizonyosodott, hogy a droggal szemben is keményen kell föllépnünk. A drogterjesztés, a drogozás súlyos bűncselekményekhez vezet. Azt mondják a helyiek, hogy az elkövető, a nevelőapa keményen drogozott. Most mindenki megértheti, hogy a drogterjesztésnek és a drogozásnak mi lehet a következménye. A drog bűncselekményt okoz, halálhoz vezet, védtelen emberek áldozatát követeli. Ezért kell föllépni az elkövetővel, a drogterjesztővel és mindenkivel szemben, aki drogot használ és másokat veszélyeztet

– fogalmazott Lázár János.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miskei kislány tragédiája az egész országot megdöbbentette. Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott:

Aki ilyen brutális cselekményt követ el, egy életre börtönben a helye.

Emlékeztetett arra is, hogy a Btk.-t az elmúlt időszakban jócskán szigorították, így a bíróságnak lehetősége van az elkövetővel szemben a legsúlyosabb, életfogytig tartó börtönbüntetést kiszabni. Beszélt arról is, hogy ma Magyarországon több ezer családban a kábítószer súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a családban élő tagokat, a családot és a közösségeket. A prevencióról azt mondta, megszülettek azok az intézkedések, amelyek révén a civil szervezetek visszatérhetnek az iskolába. Több egyházi szervezettel is megállapodásokat kötöttek, emellett párbeszéd indult a rendezvény- és fesztiválszervezőkkel is.

A brutális gyermekgyilkosság a legnagyobb fájdalmat okozza a szülőnek, családnak, közösségnek. Nem véletlen a felháborodás.

Továbbá őszinte részvétet fejezte ki a gyermek családjának.