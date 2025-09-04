Máris bíróság elé állították a miskei gyerekgyilkosság gyanúsítottját, meglepő dolgot állít + videó

Az egész országot megrázta a szeptember elsejei miskei gyermekgyilkosság híre – idézte fel a Baon. Mint emlékeztettek, hétfő reggel eltűnt a mindössze 22 hónapos Hanna, miután nevelőapjával volt otthon. Amikor a családtagok észrevették a hiányát, azonnal megindult a keresés, amelyhez rengeteg helyi önkéntes, polgárőr és tűzoltó is csatlakozott.

A remény azonban hamar szertefoszlott: az esti órákban a keresőcsapatok a kislány holttestére bukkantak.

A rendőrség a körülmények miatt azonnal emberölés gyanújával indított nyomozást. A gyanú hamar a kislány 24 éves nevelőapjára terelődött, aki a tragédia után nyomtalanul eltűnt. Feltételezések szerint a holttest elrejtése után szökött meg, és a településen bujkált. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nagyszabású akciót indított a férfi felkutatására. Kedden délelőtt a hatóságoknak sikerült kézre keríteniük: a férfit Miskén fogták el, majd őrizetbe vették és kihallgatták.

Ma délután rendőri kísérettel, bilincsben és láncon vezettek be a Kecskeméti Járásbíróságra a férfit. Ha tudni szeretné, hogy a bíróság hogyan döntött vele kapcsolatban, a férfi mit mondott és hogyan viselkedett az épületben, valamint hogy milyen ítéletre számíthat, kattintson ide.

A TV2 a bíróságon forgatott, ide kattintva a Tények videóját is megnézheti a mai bírósági eseményekről.