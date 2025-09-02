Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Emberölés miatt körözi a rendőrség Jakab Dávidot, a gyanú szerint ő ölhette meg azt a 22 hónapos kislányt, aki hétfőn reggel tűnt el a Bács-Kiskun vármegyei Miskén. Kneisz Hanna Adrienn holttestét este találták meg, az már akkor kiderült, hogy a rendőrség emberölés miatt indított nyomozást.

Emberölés gyanúja, körözés egy 24 éves férfi ellen

A gyanú szerint a kislányt egy 24 éves miskei férfi, Jakab Dávid ölhette meg.

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen, akit nagy erőkkel keresnek. A police.hu-n közzétett adatok szerint:

Név: Jakab Dávid

Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. október 20.

Állampolgárság: magyar

A hatóságok kérik, hogy aki felismeri, vagy információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, az hívja a 112-es segélyhívót.

Forrás: Police.hu

Nem ez az első tragédia a térségben

Az elmúlt hetekben más, hasonlóan megrázó eset is történt: augusztus 20-án egy eltűnt, kéthetes újszülött holttestét találták meg Nagydorog határában. Abban az ügyben a rendőrség az édesanyát gyanúsította meg a gyilkossággal.

A település sokkos állapotban

Miske és környéke megrendülve fogadta a hírt. A kereséshez napközben sok helyi önkéntes is csatlakozott, akik most a tragédia feldolgozásával küzdenek.