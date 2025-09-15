Horváth LászlóMiskegyermekgyilkosság

„A kétszeres életfogytiglan is kevés lenne” – kábítószert fogyasztott a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja + videó

Szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fogyasztott kábítószert, kristály nevű dizájnerdrogot – közölte a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 12:31
A miske gyermekgyilkos elfogásakor police.hu
Felháborodásukban sokan halálbüntetést követelnek a miskei ügy után, de az Európai Unióban ez nem lehetséges – közölte Horváth László a közösségi oldalára feltöltött videójában.

A kislány holttestét rongyba csavarva találták meg (Fotó: Baon)

Magyarországon a szigorított gyermekvédelmi és kábítószerellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat – tette hozzá.

Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost

– fogalmazott a kormánybiztos.

Horváth László szerint ez a kegyetlenség ismét bizonyítja, hogy

a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet, ahová pedig a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem.

A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku – fűzte hozzá.

– A hajtóvadászat folytatódik, minden eszközt bevetünk azért, hogy kisöpörjük a drogot Magyarországról. Mi maradunk a zéró toleranciánál – mondta a kormánybiztos.

🚨Megérkezett a szakértői vizsgálat eredménye: a brutális miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja fogyasztott kábítószert, kristály nevű dizájnerdrogot!☝️Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne!

Posted by Horváth Laci on Monday, September 15, 2025

Borítókép: A miskei gyermekgyilkos elfogása (Fotó: Rendőrség)






