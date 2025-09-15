„A kétszeres életfogytiglan is kevés lenne” – kábítószert fogyasztott a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja + videó

Felháborodásukban sokan halálbüntetést követelnek a miskei ügy után, de az Európai Unióban ez nem lehetséges – közölte Horváth László a közösségi oldalára feltöltött videójában.
Magyarországon a szigorított gyermekvédelmi és kábítószerellenes törvények alapján a bíróság tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhat – tette hozzá.
Itt a kétszeres életfogytig is kevés lenne. Bízunk benne, hogy a bíróság a lehető legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani a gyermekgyilkost
– fogalmazott a kormánybiztos.
Horváth László szerint ez a kegyetlenség ismét bizonyítja, hogy
a drog nemcsak gyilkol, de akár gyilkossá is tehet, ahová pedig a kábítószer beteszi a lábát, ott mindig megjelenik a bűnözés, az erőszak és a félelem.
A kábítószer mögött mindig a szervezett bűnözés áll, a szervezett bűnözéssel pedig nincs alku – fűzte hozzá.
– A hajtóvadászat folytatódik, minden eszközt bevetünk azért, hogy kisöpörjük a drogot Magyarországról. Mi maradunk a zéró toleranciánál – mondta a kormánybiztos.