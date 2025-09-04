Ez lehetett a miskei gyermekgyilkosság egyik fő oka

A miskei gyermekgyilkosságban egy huszonkét hónapos kislány hunyt el, a megalapozott gyanú szerint tragikus halálát nevelőapja okozta. Ez nem csupán egy emberi és közösségi tragédia, hanem figyelmeztetés is: amikor egy drog, jelen esetben a kristály elözönli egy közösség életét, a társadalmi, morális és intézményi védelem gátjai összezuhanhatnak – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember hangsúlyozta,

ez kifejezetten veszélyes akkor, ha a közösség hátrányos helyzetű térségben él és társadalmilag zárt.

A helyiek szerint Miske egy kristálynagyhatalom, amivel elismerték, hogy a kábítószer jelenléte és kínálata olyan méreteket öltött, amit a falusi élet hétköznapjai szinte normává tettek.

A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja (Fotó: Bús Csaba/Baon)

Miért veszélyes a kristály nevű drog?

A köznyelvben a kristály kifejezés metamfetamint jelöl, ami egy rendkívül erős, mesterségesen előállított stimuláns, egy olcsó, de rendkívül veszélyes dizájnerdrog. Az elterjedése a legszegényebb térségekben kezdődött, ahol a hagyományosan beszerezhető, drágább drogok helyett a kristály lett az elérhető alternatíva.

Egy adag ára akár alig 300 forint.

Az eddig Magyarországon lefoglalt és kristály néven forgalmazott anyagok a valóságban több mint 40 képletet takartak. Ennek az olcsó, de pszichésen elképesztően romboló szernek a használata nem csupán egyéni függőséget eredményez, hanem ennek egyenes következményeként széles körű társadalmi eróziót. Az elemzések szerint ahol a drog jelen van, ott gyakran kapcsolati erőszak, prostitúció és más bűnözés is kíséri. A fiatalok elsősorban ártatlan áldozatok, de könnyen a szenvedély rabjai lesznek, és behálózzák őket, hogy dílerként teremtsék elő maguknak a napi adagot.

Sebezhető közösségek, hátráltató politikai korrektség

A zárt, főleg cigány közösségek különös sebezhetősége abból fakad, hogy a hátrányok halmozódtak: leszakadó térségekben élnek, alacsony foglalkoztatottsággal, iskolázatlanabb, képzetlen generációkkal. Hiányoznak azok a megfelelő belső erőforrások, amelyek segíthetnének kitörni ebből a körből – legyen szó mentális támogatásról, oktatásról, munkalehetőségről vagy bűnmegelőzésről. Forgács István cigányügyi szakértő világosan fogalmazott: nem egységes cigány társadalomról beszélhetünk, hanem olyan közösségekről, amelyek megoldásukban és erőforrásaikban eltérnek.