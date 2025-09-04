tragédiaDKITéglásy KristófkristályDrogkutató Intézet

Ez lehetett a miskei gyermekgyilkosság egyik fő oka

Amikor egy drog, jelen esetben a kristály elözönli egy közösség életét, a társadalmi, morális és intézményi védelem gátjai összezuhanhatnak – közölte Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. A szakember kiemelte: ez kifejezetten veszélyes amikor a közösség hátrányos helyzetű térségben él és társadalmilag zárt. A DKI szakmai álláspontja szerint a drog elleni harcban meg kell erősíteni a család, a közösségi, helyi kezdeményezések, illetve a törvényes eszközök szerepét.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 09. 04. 20:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miskei gyermekgyilkosságban egy huszonkét hónapos kislány hunyt el, a megalapozott gyanú szerint tragikus halálát nevelőapja okozta. Ez nem csupán egy emberi és közösségi tragédia, hanem figyelmeztetés is: amikor egy drog, jelen esetben a kristály elözönli egy közösség életét, a társadalmi, morális és intézményi védelem gátjai összezuhanhatnak – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember hangsúlyozta,

ez kifejezetten veszélyes akkor, ha a közösség hátrányos helyzetű térségben él és társadalmilag zárt. 

A helyiek szerint Miske egy kristálynagyhatalom, amivel elismerték, hogy a kábítószer jelenléte és kínálata olyan méreteket öltött, amit a falusi élet hétköznapjai szinte normává tettek.

A miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja (Fotó: Bús Csaba/Baon)

 

Miért veszélyes a kristály nevű drog?

A köznyelvben a kristály kifejezés metamfetamint jelöl, ami egy rendkívül erős, mesterségesen előállított stimuláns, egy olcsó, de rendkívül veszélyes dizájnerdrog. Az elterjedése a legszegényebb térségekben kezdődött, ahol a hagyományosan beszerezhető, drágább drogok helyett a kristály lett az elérhető alternatíva. 

Egy adag ára akár alig 300 forint.

Az eddig Magyarországon lefoglalt és kristály néven forgalmazott anyagok a valóságban több mint 40 képletet takartak. Ennek az olcsó, de pszichésen elképesztően romboló szernek a használata nem csupán egyéni függőséget eredményez, hanem ennek egyenes következményeként széles körű társadalmi eróziót. Az elemzések szerint ahol a drog jelen van, ott gyakran kapcsolati erőszak, prostitúció és más bűnözés is kíséri. A fiatalok elsősorban ártatlan áldozatok, de könnyen a szenvedély rabjai lesznek, és behálózzák őket, hogy dílerként teremtsék elő maguknak a napi adagot.

 

Sebezhető közösségek, hátráltató politikai korrektség

A zárt, főleg cigány közösségek különös sebezhetősége abból fakad, hogy a hátrányok halmozódtak: leszakadó térségekben élnek, alacsony foglalkoztatottsággal, iskolázatlanabb, képzetlen generációkkal. Hiányoznak azok a megfelelő belső erőforrások, amelyek segíthetnének kitörni ebből a körből – legyen szó mentális támogatásról, oktatásról, munkalehetőségről vagy bűnmegelőzésről. Forgács István cigányügyi szakértő világosan fogalmazott: nem egységes cigány társadalomról beszélhetünk, hanem olyan közösségekről, amelyek megoldásukban és erőforrásaikban eltérnek.

A politikai korrektség gyakran megakadályozza a nyílt párbeszédet, a kemény tények kimondása nélkül azonban nincs változás. 

A drogfogyasztás igazán nem a szegénység árnyékában, hanem a legelmaradottabb, zárt szegregátumokban jelenik meg.

A felzárkóztatás azonban nemcsak a roma közösség perspektívája, hanem a többségi társadalom érdeke is. Ahogy Forgács fogalmaz: amennyiben nem fektetünk pénzt és erőforrásokat ebbe a felzárkóztatásba, az a szubjektív biztonságérzetünk megingásához vezet, mindezt egy olyan társadalomban, ahol a közbiztonság nem csupán államfeladat, hanem közös ügyünk.

De miről is szól a miskei eset? 

A helyiek visszautasítják, hogy a tragédia csak egyéni elmezavar kérdése lenne, mert azt látják, hogy a drog naponta rombolja a közösséget.

A helyiek szerint a cigányok csinálják ezt az egészet. „Kalocsáról is ide járnak anyagért a zombik. Aztán meg törnek-zúznak, betörnek, ha kifogynak belőle. Nem élet ez így.” Téglásy Kristóf szerint ez a leírás egyszerre fájdalmas és riasztó, és egyértelműen bizonyítja azt, hogy a zéró toleranciát, valamint a prevenciót egyszerre kell erősíteni. 

A helyi önkormányzat anélkül, hogy felmentené az egyént, felismerte a közösség felelősségét: működik egy drogellenes munkacsoport a faluban, ami első lépésként megfelelő. A konzervatív drogpolitika gondolkodásában a család és a közösség, az állam és a helyi önkormányzat egyaránt fontos védelemre képes bástya. Miskén valószínűleg minden rész kárt szenvedett, nem volt elég hatékony. 

A DKI szakmai álláspontja szerint a drog elleni harcban meg kell erősíteni a család mint elsődleges társadalmi fundamentum szerepét, de nem elégséges csak erre hagyatkozni: a közösségi, helyi kezdeményezések támogatása, a törvényes eszközök – például szigorúbb büntetések, megelőző oktatás – mind szükségesek.

A miskei tragédia – egy 22 hónapos gyermek brutális elvesztése – fájdalmas jelzés: a drogok, mint a kristály, nemcsak magányos szenvedéseket hoznak, hanem közösségrombolást. A család, a közösség, a törvény és az oktatás együttes ereje lehet az a stabil bástya, amely megakadályozza, hogy hasonló tragédiák újra megtörténhessenek – fogalmazott Téglásy Kristóf.

Borítókép: A miskei gyermekgyilkosság helyszíne (Forrás: Bors)

add-square A miskei gyermekgyilkosság részeletei

Orbán Viktor a miskei gyerekgyilkosságról: Ilyen tragédia nem fordulhatna elő!

A miskei gyermekgyilkosság részeletei 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu