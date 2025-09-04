rendőrségdeltasajtótájékozatógyermekgyilkosság

Elárulta a kormánybiztos milyen büntetést érdemel a miskei gyermekgyilkos

Újabb fejlemények a kegyetlen gyermekgyilkosság ügyében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 11:21
Miske
Fotó: Pozsgai Ákos/Baon.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összesen 6137 eljárást rendeltek el március eleje óta, azaz a Delta program elindítása óta – közölte Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtök délelőtt azon a sajtóeseményen, amelyen a kábítószer elleni küzdelemben indult Delta program első félévének eredményeit összegezték. Azzal folytatta, 

a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta az egy tonnát, míg a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon megközelíti a 900 millió forintot. 

A kormánybiztos köszönetet mondott azoknak a rendőröknek, akik villámgyorsan elfogták a miskei gyermekgyilkosság feltételezett elkövetőjét. Úgy fogalmazott:

A brutális gyermekgyilkosság a legnagyobb fájdalmat okoz a a szülőnek, családnak, közösségnek. Nem véletlen a felháborodás.

 Továbbá őszinte részvétet fejezte ki a gyermek családjának. Hangsúlyozta, hogy bár a toxikológiai szakértői vizsgálat eredményére még napokat kell várni, az már egyértelmű, hogy a bűncselekménnyel összefüggésben állnak a kábítószerek, ugyanis a férfit kábítószer-fogyasztóként tartják számon a közösségben. 

Aki ilyen brutális cselekményt követ el, egy életre börtönben a helye 

Emlékeztetett arra is, hogy a Btk.-t az elmúlt időszakban jócskán szigorították, így a bíróságnak lehetősége van az elkövetővel szemben a legsúlyosabb életfogytig tartó börtönbüntetést kiszabni. 

Beszélt arról is, hogy ma Magyarországon több ezer családban a kábítószer súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a családban élő tagokat, a családot, és a közösségeket. A prevencióról azt mondta, megszülettek azok az intézkedések, amelyek révén a civil szervezetek visszatérhetnek az iskolába. Több egyházi szervezettel is megállapodásokat kötöttek, emellett párbeszéd indult a rendezvény- és fesztiválszervezőkkel is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.