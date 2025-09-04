Elárulta a kormánybiztos milyen büntetést érdemel a miskei gyermekgyilkos

Összesen 6137 eljárást rendeltek el március eleje óta, azaz a Delta program elindítása óta – közölte Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtök délelőtt azon a sajtóeseményen, amelyen a kábítószer elleni küzdelemben indult Delta program első félévének eredményeit összegezték. Azzal folytatta,

a lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta az egy tonnát, míg a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos lefoglalt vagyon megközelíti a 900 millió forintot.

A kormánybiztos köszönetet mondott azoknak a rendőröknek, akik villámgyorsan elfogták a miskei gyermekgyilkosság feltételezett elkövetőjét. Úgy fogalmazott:

A brutális gyermekgyilkosság a legnagyobb fájdalmat okoz a a szülőnek, családnak, közösségnek. Nem véletlen a felháborodás.

Továbbá őszinte részvétet fejezte ki a gyermek családjának. Hangsúlyozta, hogy bár a toxikológiai szakértői vizsgálat eredményére még napokat kell várni, az már egyértelmű, hogy a bűncselekménnyel összefüggésben állnak a kábítószerek, ugyanis a férfit kábítószer-fogyasztóként tartják számon a közösségben.

Aki ilyen brutális cselekményt követ el, egy életre börtönben a helye

Emlékeztetett arra is, hogy a Btk.-t az elmúlt időszakban jócskán szigorították, így a bíróságnak lehetősége van az elkövetővel szemben a legsúlyosabb életfogytig tartó börtönbüntetést kiszabni.

Beszélt arról is, hogy ma Magyarországon több ezer családban a kábítószer súlyosan és közvetlenül veszélyezteti a családban élő tagokat, a családot, és a közösségeket. A prevencióról azt mondta, megszülettek azok az intézkedések, amelyek révén a civil szervezetek visszatérhetnek az iskolába. Több egyházi szervezettel is megállapodásokat kötöttek, emellett párbeszéd indult a rendezvény- és fesztiválszervezőkkel is.