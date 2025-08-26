A nagydorogi kéthetes kisfiút, Zalánt falhoz vagy valamilyen kemény tárgyhoz csaphatták – írja a Teol a TV2 Tények értesülései alapján.
Megszólalt az orvosszakértő: falhoz vághatták a kéthetes nagydorogi csecsemőt + videó
Vagy kemény tárgyhoz csaphatták.
A riportban elhangzik: erre a korboncnoki szakértői véleményben leírt megállapítások utalhatnak. Szeles Géza orvosszakértő hangsúlyozta: egy ilyen korú csecsemőn csak akkor látszanak külsérelmi nyomok, ha bántalmazás történik.
A testén észlelt jelek alapján jól beazonosítható, pontosan milyen módon érhette a kicsit a súlyos bántalmazás
– fűzte hozzá. A gyermek édesanyja jelenleg letartóztatásban van. A 25 éves nő még augusztus 20-án vitte el sétálni a kéthetes gyermekét, majd nélküle ment haza, és később a rendőrség már csak a gyermek holttestét találta meg. Az eset részleteit a Teol cikkében olvashatja.
