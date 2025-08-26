Már korábban is jelentkezett egy debreceni étterembe egy meghirdetett állásajánlatra a debreceni férfi, azonban nem őt választották – írja a rendőrségi portál. Ő azonban nem adta fel, ahogy lehetősége nyílt, újra elküldte az önéletrajzát. A harmadik visszautasító üzenet után viszont betelt nála a pohár.
Fel akarta robbantani a debreceni gyorséttermet a fiatalember, mert nem vették fel dolgozni + videó
Gondjai lehetnek a visszautasítás elfogadásával.
Ugyancsak e-mailben, az összes ehhez az üzletlánchoz tartozó debreceni éttermet robbantással fenyegette meg, és magyarázatot követelt arra, hogy miért nem vették fel.
A feljelentés tegnap délután érkezett a rendőrségre, a nyomozóknak pedig meglehetősen könnyű dolguk volt, mivel a fiatalember ugyanarról a címről küldte a fenyegetést, mint amiről korábban az önéletrajzát. Kora este kopogtattak a rendőrök az otthonában, lefoglalták a mobiltelefonját és előállították a rendőrkapitányságra.
Kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett, csalódottságával és hirtelen jött haragjával magyarázta tettét. A bűnügyesek őrizetbe vették és közveszéllyel fenyegetés miatt indítottak eljárást ellene.
