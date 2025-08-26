Fel akarta robbantani a debreceni gyorséttermet a fiatalember, mert nem vették fel dolgozni + videó

Ugyancsak e-mailben, az összes ehhez az üzletlánchoz tartozó debreceni éttermet robbantással fenyegette meg, és magyarázatot követelt arra, hogy miért nem vették fel.

A feljelentés tegnap délután érkezett a rendőrségre, a nyomozóknak pedig meglehetősen könnyű dolguk volt, mivel a fiatalember ugyanarról a címről küldte a fenyegetést, mint amiről korábban az önéletrajzát. Kora este kopogtattak a rendőrök az otthonában, lefoglalták a mobiltelefonját és előállították a rendőrkapitányságra.