Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Fel akarta robbantani a debreceni gyorséttermet a fiatalember, mert nem vették fel dolgozni + videó

Gondjai lehetnek a visszautasítás elfogadásával.

Magyar Nemzet
Már korábban is jelentkezett egy debreceni étterembe egy meghirdetett állásajánlatra a debreceni férfi, azonban nem őt választották – írja a rendőrségi portál. Ő azonban nem adta fel, ahogy lehetősége nyílt, újra elküldte az önéletrajzát. A harmadik visszautasító üzenet után viszont betelt nála a pohár.

Ugyancsak e-mailben, az összes ehhez az üzletlánchoz tartozó debreceni éttermet robbantással fenyegette meg, és magyarázatot követelt arra, hogy miért nem vették fel.

A feljelentés tegnap délután érkezett a rendőrségre, a nyomozóknak pedig meglehetősen könnyű dolguk volt, mivel a fiatalember ugyanarról a címről küldte a fenyegetést, mint amiről korábban az önéletrajzát. Kora este kopogtattak a rendőrök az otthonában, lefoglalták a mobiltelefonját és előállították a rendőrkapitányságra.

Kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett, csalódottságával és hirtelen jött haragjával magyarázta tettét. A bűnügyesek őrizetbe vették és közveszéllyel fenyegetés miatt indítottak eljárást ellene.

