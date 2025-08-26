Békésen közlekedett az M0 autóút Törökbálinthoz tartozó szakaszán egy teherautóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival a vádlott mg tavaly júliusban, de megzavarta a nyugalmát, hogy egy személygépkocsi fel akar hajtani az autóútra.
Kontrollmánia kimaxolva: nem bírta a kamionos, hogy rajta kívül más is az autópályán közlekedik
Vádat emelt egy férfi ellen a Budakörnyéki Járási Ügyészség, aki az M0 autóúton teherautójával leszorított egy elé besorolni kívánó személygépkocsit.
A vádlott – noha a személygépkocsi sebessége nem volt lassabb, mint az adott útszakaszra a tehergépkocsik számára engedélyezett sebesség – nem gondolta, hogy meg akarja könnyíteni a másik dolgát, sőt. Ezért a teherautója fényszóróját villogtatva veszélyesen megközelítette a személyautót a párhuzamos sávban, így próbálva azt gyorsabb haladásra ösztönözni. Miután ezzel nem érte el a célját, a vádlott jobbra rántotta a járműszerelvénye kormányát ezzel arra kényszerítve az autóst, hogy az ütközés elől ő is jobbra térjen ki a leállósávra hajtva. Csak azért nem történt baleset, mert a személyautó sofőrje ügyesen manőverezett.
Az eljárásban megállapították, hogy a vádlott a közúti járművezetésre közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség a teherautó vezetőjével szemben közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.
Ezen a linken megnézheti a súlyos incidensről készült videót.
