Kontrollmánia kimaxolva: nem bírta a kamionos, hogy rajta kívül más is az autópályán közlekedik

Vádat emelt egy férfi ellen a Budakörnyéki Járási Ügyészség, aki az M0 autóúton teherautójával leszorított egy elé besorolni kívánó személygépkocsit.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 08. 26. 11:46
illusztráció Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
Békésen közlekedett az M0 autóút Törökbálinthoz tartozó szakaszán egy teherautóval és a hozzá kapcsolt pótkocsival a vádlott mg tavaly júliusban, de megzavarta a nyugalmát, hogy egy személygépkocsi fel akar hajtani az autóútra. 

A vádlott – noha a személygépkocsi sebessége nem volt lassabb, mint az adott útszakaszra a tehergépkocsik számára engedélyezett sebesség – nem gondolta, hogy meg akarja könnyíteni a másik dolgát, sőt. Ezért a teherautója fényszóróját villogtatva veszélyesen megközelítette a személyautót a párhuzamos sávban, így próbálva azt gyorsabb haladásra ösztönözni. Miután ezzel nem érte el a célját, a vádlott jobbra rántotta a járműszerelvénye kormányát ezzel arra kényszerítve az autóst, hogy az ütközés elől ő is jobbra térjen ki a leállósávra hajtva. Csak azért nem történt baleset, mert a személyautó sofőrje ügyesen manőverezett.

Az eljárásban megállapították, hogy a vádlott a közúti járművezetésre közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a teherautó vezetőjével szemben közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.

Ezen a linken megnézheti a súlyos incidensről készült videót. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
