versenyvilágrekorderFekete Lacigíroszszörny

Ú, hát nem gondoltam volna, hogy ez ekkora nagy – emberfeletti kihívásra adott választ az ország legerősebb embere és a fia

Eredmény és videó a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Szon2025. 08. 26. 12:03
Fekete Laci és Fekete Miklós megmérettetik Fotó: Lengyel Nóra Forrás: Szon
Nem akármilyen kihívás miatt ment Nyíregyházára Fekete Laci és a fia, Miklós – adta hírül a Szon.

A két férfinak egy igazi, több mint három kilogrammos óriásgíroszt kellett legyűrnie. A portál emlékeztet, Fekete László magyar sportoló, erősportoló, világrekorder 1988 és 1997 között a Magyarország legerősebb embere címet birtokolta. A gíroszevő versenyben pedig a fia volt a vetélytársa. 

Ú, hát nem gondoltam volna, hogy ez ekkora nagy. Még sosem láttam ilyen méretű gíroszt! Nem véletlen, hogy idáig csak egy ember tudta elpusztítani, Kőműves Csabi, aki Magyarország evőbajnoka

– fogalmazott a fiatalabb Fekete.

A Szon videójában megnézheti, hogy hogyan falták be gíroszszörnyeket, és az is kiderül, hogy ki nyerte meg a versenyt. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

