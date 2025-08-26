Ú, hát nem gondoltam volna, hogy ez ekkora nagy – emberfeletti kihívásra adott választ az ország legerősebb embere és a fia

A két férfinak egy igazi, több mint három kilogrammos óriásgíroszt kellett legyűrnie. A portál emlékeztet, Fekete László magyar sportoló, erősportoló, világrekorder 1988 és 1997 között a Magyarország legerősebb embere címet birtokolta. A gíroszevő versenyben pedig a fia volt a vetélytársa.

Ú, hát nem gondoltam volna, hogy ez ekkora nagy. Még sosem láttam ilyen méretű gíroszt! Nem véletlen, hogy idáig csak egy ember tudta elpusztítani, Kőműves Csabi, aki Magyarország evőbajnoka

– fogalmazott a fiatalabb Fekete.