Nem akármilyen kihívás miatt ment Nyíregyházára Fekete Laci és a fia, Miklós – adta hírül a Szon.
Ú, hát nem gondoltam volna, hogy ez ekkora nagy – emberfeletti kihívásra adott választ az ország legerősebb embere és a fia
Eredmény és videó a cikkben.
A két férfinak egy igazi, több mint három kilogrammos óriásgíroszt kellett legyűrnie. A portál emlékeztet, Fekete László magyar sportoló, erősportoló, világrekorder 1988 és 1997 között a Magyarország legerősebb embere címet birtokolta. A gíroszevő versenyben pedig a fia volt a vetélytársa.
Ú, hát nem gondoltam volna, hogy ez ekkora nagy. Még sosem láttam ilyen méretű gíroszt! Nem véletlen, hogy idáig csak egy ember tudta elpusztítani, Kőműves Csabi, aki Magyarország evőbajnoka
– fogalmazott a fiatalabb Fekete.
A Szon videójában megnézheti, hogy hogyan falták be gíroszszörnyeket, és az is kiderül, hogy ki nyerte meg a versenyt.
Megszólalt az orvosszakértő: falhoz vághatták a kéthetes nagydorogi csecsemőt + videó
Vagy kemény tárgyhoz csaphatták.
Először ültettek be sertéstüdőt emberbe – kilenc napig működött
Kínai kutatók először ültettek át genetikailag módosított sertéstüdőt emberbe. A szerv kilenc napig működött, de komoly problémák is jelentkeztek.
A legfőbb ügyész elé került a tiszás zsírleszívó tábornok ügye
Ruszin-Szendi Romulusz még nem fizette vissza a szépészeti beavatkozás árát.
Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!"
Mindenki több adót fizetne, aki bruttó négyszázezer forint fölött keres, és a családi adókedvezményt is kilőnék.
