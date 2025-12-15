A megszorítások királya bejelentkezett a Tisza Pártnál + videó

– Eljött ez is, a megszorítások királya, Bokros Lajos már be is jelentkezett a Tiszánál, szívesen vállalna szerepet – mondta a közösségi oldalán közzétett videóban Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy felvételt tett közzé, amelyen Bokros Lajos azt mondja:

Nekem nincsenek ilyen kivagyiságból táplálkozó ambícióim, ami nem jelenti azt, nem jelenti azt, hogy adott esetben, hogyha szükség van rá és a saját feltételeimnek megfelelően tudom végezni a munkámat, akkor ne vállalnék valamiféle szerepet.

Deák Dániel szerint ez az jelenti, hogy Bokros Lajos elvenné a támogatásokat, és hagyná például a magyar vállalkozásokat is csődbe menni. A korábbi pénzügyminiszter ugyanis a felvételen többek közt azt mondja: „Nem gondolom azt, hogy Magyarországon attól kell a gazdaságnak növekedni, hogy a költségvetési támogatásokat fokozzuk. Ha egy vállalat költségvetési támogatás híján nem versenyképes, akkor az menjen tönkre.”

Bokros Lajos emellett a 14. havi nyugdíjról is úgy beszélt, mintha az tragédia lenne. Egészen pontosan úgy fogalmazott:

Nemzeti szégyen kormánya a maga végtelen bölcsességében meghirdette a 14. havi nyugdíjat, és már dolgozunk azon, hogy majd ezt is megcsináljuk. Na most Isten őrizz, hogy ezt megcsinálják!

Deák Dániel úgy összegzett: „Kedves magyarok, 2026-ban lehet választani. Akarjuk-e, hogy visszatérjen a 2010 előtti világ, vagy inkább meghagyjuk a 14. havi nyugdíjat és például az adómentességet vagy a családtámogatásokat?”