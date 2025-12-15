Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

kocsis mátébrüsszelháborúmark rutte

Kocsis Máté: Európa háborúra készül, a magyaroknak a 2026-os választáson kell üzenni Brüsszelnek + videó

Kocsis Máté szerint a 2026-os választás az utolsó alkalom arra, hogy a magyarok egyértelműen állást foglaljanak a háború és a béke kérdésében. A Fidesz frakcióvezetője Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentéseit idézve beszélt az európai háborús készülődésről.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 18:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté szerint az európai vezetés egyre nyíltabban készül egy nagyszabású fegyveres konfliktusra, és ebben a helyzetben a 2026-os magyarországi országgyűlési választás kulcsfontosságú jelentőséggel bír. A Fidesz frakcióvezetője erről Mohácson, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén beszélt, ahol Mark Rutte NATO-főtitkár szavait is idézte. Kocsi Máté most erről osztott meg egy videót közösségi oldalán.

Brüsszel, 2025. december 2. Mark Rutte NATO-főtitkár a szervezet másnapi külügyminiszteri találkozójának alkalmából tart sajtóértekezletet a NATO brüsszeli székházában 2025. december 2-án. MTI/EPA/Olivier Matthys
Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

A Fidesz frakcióvezetője a videóban úgy fogalmazott: eddig is látható volt egyfajta „háborús őrültség” az európai vezetők körében, ám Mark Rutte legutóbbi kijelentései minden eddiginél súlyosabbak. 

A NATO főtitkára szerint Európának fel kell készülnie a további eszkalációra és konfrontációra, egy olyan méretű háborúra, amelyhez hasonlót a nagyszüleink és dédszüleink éltek át, és amely minden otthont és munkahelyet elérne, pusztítással, tömeges mozgósítással és milliók kitelepítésével járna.

A frakcióvezető hangsúlyozta: ezek nem politikai szlogenek, hanem a „rögvalóság”, mivel szerinte Európa 2030-as céldátummal készül egy nagyobb konfliktusra. Kocsis Máté hangsúlyozta: 

ezért a 2026-os választás az utolsó lehetőség arra, hogy a magyarok világosan kifejezzék álláspontjukat a háború és a béke kérdésében.

Mint mondta, Magyarország nem fogadja el a háborúpárti megközelítést, és nem tekinti magát sem alárendeltnek, sem provinciának, sem gyarmatnak. 

A 2026-os választás az utolsó sansz, hogy megüzenjük nekik, hogy számunkra Rutte ajánlata nem elfogadható. Nem vagyunk a beosztottjaik, nem vagyunk a provinciájuk, és nem vagyunk gyarmat

 – fogalmazott Kocsis Máté.

Boritókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.