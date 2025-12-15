Kocsis Máté: Európa háborúra készül, a magyaroknak a 2026-os választáson kell üzenni Brüsszelnek + videó

Kocsis Máté szerint az európai vezetés egyre nyíltabban készül egy nagyszabású fegyveres konfliktusra, és ebben a helyzetben a 2026-os magyarországi országgyűlési választás kulcsfontosságú jelentőséggel bír. A Fidesz frakcióvezetője erről Mohácson, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén beszélt, ahol Mark Rutte NATO-főtitkár szavait is idézte. Kocsi Máté most erről osztott meg egy videót közösségi oldalán.

Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

A Fidesz frakcióvezetője a videóban úgy fogalmazott: eddig is látható volt egyfajta „háborús őrültség” az európai vezetők körében, ám Mark Rutte legutóbbi kijelentései minden eddiginél súlyosabbak.

A NATO főtitkára szerint Európának fel kell készülnie a további eszkalációra és konfrontációra, egy olyan méretű háborúra, amelyhez hasonlót a nagyszüleink és dédszüleink éltek át, és amely minden otthont és munkahelyet elérne, pusztítással, tömeges mozgósítással és milliók kitelepítésével járna.

A frakcióvezető hangsúlyozta: ezek nem politikai szlogenek, hanem a „rögvalóság”, mivel szerinte Európa 2030-as céldátummal készül egy nagyobb konfliktusra. Kocsis Máté hangsúlyozta:

ezért a 2026-os választás az utolsó lehetőség arra, hogy a magyarok világosan kifejezzék álláspontjukat a háború és a béke kérdésében.

Mint mondta, Magyarország nem fogadja el a háborúpárti megközelítést, és nem tekinti magát sem alárendeltnek, sem provinciának, sem gyarmatnak.

A 2026-os választás az utolsó sansz, hogy megüzenjük nekik, hogy számunkra Rutte ajánlata nem elfogadható. Nem vagyunk a beosztottjaik, nem vagyunk a provinciájuk, és nem vagyunk gyarmat

– fogalmazott Kocsis Máté.

Boritókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)