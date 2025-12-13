Szili Katalin a Háborúellenes Nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

Busómaszkban jelent meg a színpadon Rákay Philip Mohácson. Itt folytatódik DPK sorozata, a kormánypártok Háborúellenes Gyűlést tartanak. A házigazdák ezúttal is Szabó Zsófi és Rákay Philip.

Rákay Philip szerint a mohácsi csata ma is aktuális üzenetet hordoz, üzen a világrontó hálózatoknak is. – A mohácsi csata üzen nekünk múltunkról, a bátor magyarokról, azok hősiességéről, és azokról a világrontókról is, akik a háborúból csak az üzletet látják, csak a jelmez és a díszlet változik, a lényeg az soha – mondta a színpadon Rákay Philip. Szabó Zsófi hozzátette,

a mohácsi vész ugyanakkor arra is emlékeztet minket, hogy milyen erős közösségünk van nekünk, magyaroknak.

A műsorvezetők a közönség soraiból is megszólítottak egy-egy résztvevőt.

Kincses Kálmán református lelkész Rákay Philipnek elmondta, egy lovas zarándoklat formájában hívják fel a figyelmet majd arra, hogy a béke útján tudjon maradni Magyarország. Felidézte, 2020-ban már egyszer megkerülték a Kárpát-medencét, a régi magyar határ mentén, és mindenhol szeretettel fogadták őket. A tervek szerint egy éven belül ismét útra kelnek majd, nem a mohácsi csata évfordulóján indulnak majd, de Mohácsról.

– Fontos megérteni, hogy bár megpróbáltak minket szétdarabolni, de a Teremtő által megalkotott nemzetet nem lehet csak úgy feldarabolni – fogalmazott a lelkész.

Szili Katalin: Ez nem játék!

Pódiumbeszélgetés kezdődött a színpadon Szili Katalinnal, Miklósa Erikával, Rátgéber Lászlóval és Rudán Joe-val. Szabó Zsófi Kárpátaljáról kérdezte Szili Katalint, aki nemrég ott járt. A miniszterelnöki főtanácsadó elmondta, alig múlt el 30 év a délszláv háború óta, amikor Magyarországon, Mohácson is lehetett hallani az ágyúdörgést.

A szíve szakadt meg, amikor nemrég Kárpátalján járt, és Sebestyén József történetéről beszélgettek, és sok hasonló történetet hallgatott meg. Úgy véli, az EU akkor járna el helyesen, ha a béke mellett állna ki. Nekünk ugyanis a kárpátaljai magyarság fáj, de ott már az emberi méltóságot is gyakran semmibe veszik.

Nem is érti, hogyan merülhet fel, hogy soron kívül uniós tagok legyenek. Azt is mondta, kulcsfontosságú, hogy kiálljunk a béke mellett. – Ez már nem játék, ez a háborúról, sorozásról szól – jelentette ki Szili Katalin.