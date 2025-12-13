„A brüsszeli elit valóságérzékelése csődöt mondott”

Lánczi Tamás, Facebook: „A brüsszeli elit valóságérzékelése egész egyszerűen nem működik, csődöt mondott. Ez egyenes következménye a politikusi minőség hosszú ideje tartó romlásának.”
Így írnak ők – December 13., délelőtt
Lánczi Tamás, Facebook: „A brüsszeli elit valóságérzékelése egész egyszerűen nem működik, csődöt mondott. Ez egyenes következménye a politikusi minőség hosszú ideje tartó romlásának.”
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!