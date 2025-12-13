Háborúra készítik Európát: már a gyerekek elvesztéséről beszélnek + videó

A NATO papíron védelmi szövetség, ugyanakkor egyre gyakrabban olyan üzeneteket közvetít, amelyek Európa számára egy elkerülhetetlen háború képét vetítik előre. Mark Rutte berlini beszédében már nyíltan Oroszország közvetlen fenyegetéséről és a NATO elleni katonai támadás lehetőségéről beszélt, miközben francia katonai vezetők és ukrán politikusok a „felkészülés” részeként már a gyermekek elvesztését és a társadalmak háborús áldozatokhoz való hozzászoktatását emlegetik. Az egyre radikálisabb nyilatkozatok Európa-szerte felháborodást váltottak ki, Magyarországon pedig határozott ellenállásba ütköztek.

Mark Rutte háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét Fotó: AFP

Háborús retorikára váltott a NATO vezetése

Mark Rutte figyelmeztette Európát, hogy fel kell készülnie egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek, és gyorsan növelni kell a védelmi kiadásokat Oroszország elrettentése érdekében. A NATO-főtitkár erről Németországban beszélt. Szerinte Európa lehet Oroszország következő célpontja, és a NATO már veszélyben van. Hangsúlyozta, hogy a szövetségesek védelmi kiadásait és termelési kapacitását gyorsan kell növelni, hogy a fegyveres erők rendelkezzenek a szükséges erőforrásokkal. Rutte figyelmeztetett, hogy Oroszország öt éven belül katonai erővel léphet fel a NATO ellen.

A sötét elnyomó erők ismét menetelnek. Azért vagyok ma itt, hogy elmondjam, hol áll a NATO, és mit kell tennünk ahhoz, hogy megállítsunk egy háborút, mielőtt az elkezdődne

– mondta Rutte. „Ehhez kristálytisztán kell látnunk a fenyegetést: mi vagyunk Oroszország következő célpontja. És már most veszélyben vagyunk.”