Háborúra készítik Európát: már a gyerekek elvesztéséről beszélnek + videó

Háborús retorikára váltott a NATO vezetése: Mark Rutte főtitkár szerint Európának olyan vérontásra kell felkészülnie, amilyenre csak a nagyszüleink emlékezhetnek. Francia és ukrán megszólalások is egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy a kontinens népeinek – köztük az anyáknak – el kell fogadniuk gyermekeik elvesztését egy közelgő fegyveres konfliktusban.

Sebők Barbara
2025. 12. 13. 17:28
Mark Rutte berlini beszédében már nyíltan Oroszország közvetlen fenyegetéséről Forrás: AFP
A NATO papíron védelmi szövetség, ugyanakkor egyre gyakrabban olyan üzeneteket közvetít, amelyek Európa számára egy elkerülhetetlen háború képét vetítik előre. Mark Rutte berlini beszédében már nyíltan Oroszország közvetlen fenyegetéséről és a NATO elleni katonai támadás lehetőségéről beszélt, miközben francia katonai vezetők és ukrán politikusok a „felkészülés” részeként már a gyermekek elvesztését és a társadalmak háborús áldozatokhoz való hozzászoktatását emlegetik. Az egyre radikálisabb nyilatkozatok Európa-szerte felháborodást váltottak ki, Magyarországon pedig határozott ellenállásba ütköztek.

Mark Rutte háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét
Mark Rutte háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét Fotó: AFP

Háborús retorikára váltott a NATO vezetése

Mark Rutte figyelmeztette Európát, hogy fel kell készülnie egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek, és gyorsan növelni kell a védelmi kiadásokat Oroszország elrettentése érdekében. A NATO-főtitkár erről Németországban beszélt. Szerinte Európa lehet Oroszország következő célpontja, és a NATO már veszélyben van. Hangsúlyozta, hogy a szövetségesek védelmi kiadásait és termelési kapacitását gyorsan kell növelni, hogy a fegyveres erők rendelkezzenek a szükséges erőforrásokkal. Rutte figyelmeztetett, hogy Oroszország öt éven belül katonai erővel léphet fel a NATO ellen.

A sötét elnyomó erők ismét menetelnek. Azért vagyok ma itt, hogy elmondjam, hol áll a NATO, és mit kell tennünk ahhoz, hogy megállítsunk egy háborút, mielőtt az elkezdődne

– mondta Rutte. „Ehhez kristálytisztán kell látnunk a fenyegetést: mi vagyunk Oroszország következő célpontja. És már most veszélyben vagyunk.” 

Mark Rutte háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét. Több európai vezető, köztük magyar miniszterek is aggodalmukat fejezték ki a hangnem és a háborús uszítás miatt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter se hagyhatta szó nélkül a NATO-főtitkár nyilatkozatát:

Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Mark Rutte merész kijelentéseket tett, például azt, hogy „mi” következünk az oroszok célpontjai között, valamint hogy Ukrajna biztonsága egyben a mi biztonságunkat is érinti. Kiemelte, hogy a NATO-főtitkár korábban nem tett ilyen szélsőséges kijelentéseket, ám mostani állásfoglalása világosan jelzi, hogy Brüsszel teljesen szemben áll Donald Trump béketörekvéseivel. A tárcavezető kijelentette, hogy ezzel a nyilatkozattal Rutte gyakorlatilag aláásta a béketárgyalásokon elért eredményeket.

Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk.

A francia hadsereg vezérkari főnöke mindenkit sokkolt

Fabien Mandon tábornok a polgármesterek kongresszusán tartott beszédében újra a háborús készülődésre helyezte a hangsúlyt. 

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– mondta a tábornok.

A „gyermekek elvesztéséről” szóló szavai minden politikai táborból reakciókat váltottak ki. Az Engedetlen Franciaország vezetője, Jean-Luc Mélenchon „teljes mértékben ellenzi a hadsereg vezérkari főnökének nyilatkozatát”, mondván, Mandon túllépte hatáskörét. Fabien Roussel, a Francia Kommunista Párt vezetője szintén „veszélyes beavatkozásnak” nevezte a beszédet. A politikai spektrum másik feléről Sébastien Chenu „hibának” minősítette a vezérkari főnök kijelentéseit, megtagadva azok legitimitását. Emmanuel Macron francia elnök ugyanakkor megerősítette bizalmát a vezérkari főnöke felé, miközben igyekezett árnyalni a nyilatkozatokat. Macron határozottan kiállt Mandon mellett: 

Teljes bizalmamat élvezi. Megértem, hogy sokan félreértelmezték beszédét, de hadseregünk erős, és soha nem vallott kudarcot.

Ukrán beismerés: az európai anyáknak el kell fogadniuk, hogy fiaik a NATO-ért halhatnak meg

Ukrajna korábbi külügyminisztere, Dmitro Kuleba a nyáron tett közzé figyelmeztető nyilatkozatot. Véleménye szerint a brit anyáknak hamarosan szembe kell nézniük azzal a lehetőséggel, hogy fiaikat Oroszország ellen küldjék harcolni Európában. Kuleba kiemelte, hogy Európának fejlesztenie kell az önvédelemre való hajlandóságát: 

A valódi kérdés az, hogy ki fogja megmondani a választóknak, hogy a háború veszélye valós.

Hozzátette: „Sokan úgy vélik, hogy a NATO igazi próbája az, hogy az Egyesült Államok harcolni fog-e Európáért.”

Az igazi próbatétel az lesz, hogy az anyák valóban elfogadják-e, hogy fiaiknak meg kell halniuk Finnországért, Észtországért vagy Lengyelországért. Ha nem teszik, akkor nincs NATO

– húzta alá a volt ukrán külügyminiszter. Végül Kuleba arra figyelmezteti az európai országokat, hogy ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, mint Ukrajna: 

Körülnézek Európában, és ugyanazt a viselkedésmintát látom. Nagyon nagy hiba lenne azt gondolni, hogy ha Ukrajna képes volt megtámadni orosz légibázisokat messze Ukrajnától, akkor Oroszország nem képes megtámadni bármilyen infrastruktúrát bármelyik európai országban.

Borítókép: Mark Rutte és Friedrich Merz (Fotó: AFP)

Google News
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

