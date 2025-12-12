A NATO főtitkára kijelentette, olyan háború jön, amilyet nagyapáink óta nem látott a világ

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter se hagyhatta szó nélkül a NATO-főtitkár nyilatkozatát:

Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Mark Rutte merész kijelentéseket tett, például azt, hogy „mi” következünk az oroszok célpontjai között, valamint hogy Ukrajna biztonsága egyben a mi biztonságunkat is érinti.

Kiemelte, hogy a NATO-főtitkár korábban nem tett ilyen szélsőséges kijelentéseket, ám mostani állásfoglalása világosan jelzi, hogy Brüsszel teljesen szemben áll Donald Trump béketörekvéseivel. A tárcavezető kijelentette, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlatilag Rutte aláásta a béketárgyalásokon elért eredményeket.

Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk.

Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek. A bejegyzést pedig azzal zárta, hogy felszólítják Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videót osztott meg közösségi oldalán, melyben közölte, hogy rossz híre van,

olvasom a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszédét, egy olyan háborúról beszél, amit a nagyszüleink és a dédszüleink szenvedtek el.

Kiemelte, hogy már nemcsak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is egy nagy, készülő európai háborúról beszél és erre készíti fel a közvéleményt. „Ugyanazt teszi, mint néhány héttel ezelőtt a francia vezérkar főnök, aki a francia családokból a gyerekek elvesztésére kondicionálta a francia családokat.”

Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is törjön ki soha, és Magyarország ne vegyen részt benne.

A honvédelmi miniszter szerint ez nem légből kapott veszély, ha az „európai uniós nagyságok és a NATO-s háborús héják is erről beszélnek folyamatosan, azt nem lehet ignorálni, a biztonságunk a tét”.