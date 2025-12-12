Mark Rutte csütörtöki beszéde után világossá vált, hogy már nemcsak az Európai Unió, hanem a NATO is háborús lázban ég. A NATO főtitkára szerint Európának fel kell készülnie egy olyan nagy háborúra, amit nagyapáink és dédapáink éltek át. Rutte hangsúlyozta, hogy már főtitkári kinevezésekor felhívta a figyelmet arra, hogy az Ukrajnában zajló események hatással lehetnek más szövetséges országokra, ezért elengedhetetlen az átállás háborús gondolkodásmódra – írja az Origo.
A NATO főtitkára kijelentette, olyan háború jön, amilyet nagyapáink óta nem látott a világ
Mark Rutte háborús kijelentésére egész Európa felkapta a fejét. Több európai vezető, köztük magyar miniszterek is aggodalmukat fejezték ki a hangnem és a háborús uszítás miatt. A NATO főtitkára szerint öt éven belül támadhat Oroszország és Európának fel kell készülnie egy olyan nagy háborúra, amit nagyapáink és dédapáink éltek át.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter se hagyhatta szó nélkül a NATO-főtitkár nyilatkozatát:
Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Mark Rutte merész kijelentéseket tett, például azt, hogy „mi” következünk az oroszok célpontjai között, valamint hogy Ukrajna biztonsága egyben a mi biztonságunkat is érinti.
Kiemelte, hogy a NATO-főtitkár korábban nem tett ilyen szélsőséges kijelentéseket, ám mostani állásfoglalása világosan jelzi, hogy Brüsszel teljesen szemben áll Donald Trump béketörekvéseivel. A tárcavezető kijelentette, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlatilag Rutte aláásta a béketárgyalásokon elért eredményeket.
Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk.
Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek. A bejegyzést pedig azzal zárta, hogy felszólítják Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videót osztott meg közösségi oldalán, melyben közölte, hogy rossz híre van,
olvasom a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszédét, egy olyan háborúról beszél, amit a nagyszüleink és a dédszüleink szenvedtek el.
Kiemelte, hogy már nemcsak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is egy nagy, készülő európai háborúról beszél és erre készíti fel a közvéleményt. „Ugyanazt teszi, mint néhány héttel ezelőtt a francia vezérkar főnök, aki a francia családokból a gyerekek elvesztésére kondicionálta a francia családokat.”
Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is törjön ki soha, és Magyarország ne vegyen részt benne.
A honvédelmi miniszter szerint ez nem légből kapott veszély, ha az „európai uniós nagyságok és a NATO-s háborús héják is erről beszélnek folyamatosan, azt nem lehet ignorálni, a biztonságunk a tét”.
Ahogy arról lapunk is beszámolt a NATO soha nem látott méretű fegyverkezési programot készít elő, miközben a tagállamok 2035-re a GDP öt százalékára emelik a védelmi hozzájárulást. A szövetség sorra tartja a nagyszabású hadgyakorlatokat Európában, amit az orosz fenyegetésre adott válaszként indokolnak. A helyzetet tovább élezi a NATO-erők jelenléte a Balti- és a keleti térségben. Mindeközben több uniós ország visszaállítja a sorkatonaságot és a kontinens fegyveripara rekordprofitot termel.
Borítókép: Mark Rutte szerint Európa kötelessége megvédeni Ukrajnát (Fotó: AFP)
Moszkva: az amerikai béketerv módosított változata több ponton is elfogadhatatlan lehet
Moszkva átláthatóságot szeretne.
Gyűlölethullám és erőszak az Izrael-ellenes tüntetések mögött
A rendbontók valós célja a jobbközép kormány meggyengítése.
Újabb német óriás bővít Magyarországon: háromszáz munkahelyet hoz a Rheinmetall
Nagy beruházás Magyarországon.
Itt az oroszok válasza a brüsszeli tervekre
Az orosz központi bank pert indít.
